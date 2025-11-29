Un equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, de EsSalud, logró un hito histórico para la medicina peruana: realizar por primera vez en este nosocomio una cirugía fetal de alta complejidad destinada a corregir una espina bífida abierta en un feto de 24 semanas de gestación.

El procedimiento estuvo a cargo del doctor Igor Huerta, coordinador de la Unidad de Cirugía Fetal del hospital Rebagliati, quien explicó que la operación se desarrolló con la participación conjunta de especialistas en medicina materno fetal, neurocirugía pediátrica, anestesiología y personal de enfermería altamente capacitado. La precisión del acto quirúrgico fue posible gracias a una detallada ecografía que permitió ubicar exactamente al feto dentro del útero.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

EsSalud marca un hito con su primera cirugía fetal para reparar espina bífida. (Foto: Difusión)

La intervención consistió en extraer el útero del vientre materno, realizar una incisión y corregir el defecto en la columna del feto para evitar que la lesión siga en contacto con el líquido amniótico.

“El objetivo es ofrecer al bebé una mejor calidad de vida desde antes de nacer, evitando que la lesión esté en contacto con el líquido amniótico, lo cual deterioraría progresivamente su sistema nervioso. Esta intervención temprana mejora su pronóstico y reduce las secuelas neurológicas ”, señaló el doctor Huerta.

Tras la reparación del defecto, el útero fue nuevamente cerrado y devuelto al vientre de la madre, con el fin de que el embarazo continúe de manera segura. Uno de los principales retos ahora es lograr que la gestación llegue a término, idealmente hasta las 38 semanas, para asegurar el máximo beneficio del procedimiento. Tanto la gestante como su bebé se encuentran en buen estado y reciben seguimiento médico continuo.

Rebagliati realiza compleja cirugía intrauterina y mejora el pronóstico de un bebé en gestación. (Foto: Difusión)

Para el hospital Rebagliati, este logro representa un antes y un después en la atención fetal en el Perú, al tratarse de la primera cirugía intrauterina para corregir espina bífida realizada en sus instalaciones.

“Hoy podemos ofrecer este procedimiento altamente especializado”, destacó Huerta, quien además resaltó la importancia del diagnóstico prenatal temprano para identificar y derivar oportunamente a las gestantes candidatas a intervenciones de este tipo.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, destacó que este avance refleja el compromiso institucional con brindar una atención humanizada, segura y de calidad, así como el esfuerzo por fortalecer la capacidad resolutiva y apostar por la innovación médica en beneficio de los asegurados.