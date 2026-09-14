A solo horas de la edición 2026 del LATAM Media Leaders Summit, un encuentro exclusivo para quienes toman decisiones críticas en la industria de los medios, compartimos la lista oficial de expositores nacionales e internacionales que engalanarán el evento en la ciudad de Lima.

MIRA AQUÍ: LATAM Media Leaders Summit 2026 reunirá en Lima a líderes de medios internacionales

La locación elegida por la organización es el Costa del Sol Wyndham, ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, una zona estratégica de la capital peruana, la misma que recibirá a las distinguidas delegaciones que llegarán desde diferentes partes del mundo.

El exclusivo evento congregará a los CEO, directores generales, editores, y líderes de producto, audiencias y estrategia comercial para debatir sobre el futuro y la sostenibilidad de los medios en la región.

Expositores del LATAM Media Leaders Summit 2026

Beatriz Hernández - Directora Ejecutiva, IAB Perú, Perú.

- Directora Ejecutiva, IAB Perú, Perú. Belén Jódar - COO, Hiberus Media Labs, España.

- COO, Hiberus Media Labs, España. Branko Brkic - Cofundador Daily Maverick, Fundador y Líder de Project Kontinuum, Sudáfrica.

- Cofundador Daily Maverick, Fundador y Líder de Project Kontinuum, Sudáfrica. Charo Henríquez - Subeditora de estrategia y operaciones editoriales de The New York Times, Washington Bureau, Estados Unidos.

- Subeditora de estrategia y operaciones editoriales de The New York Times, Washington Bureau, Estados Unidos. Christophe Israël - Fundador - Consultor en IA y estrategia digital, OK Lab, Suiza.

- Fundador - Consultor en IA y estrategia digital, OK Lab, Suiza. Claudia Báez - Directora Regional para América Latina, Fathm, Colombia.

- Directora Regional para América Latina, Fathm, Colombia. Connie Niebuhr - News Partner Manager para Chile y Perú, Google, Argentina.

- News Partner Manager para Chile y Perú, Google, Argentina. Daina Beth Solomon - Corresponsal en la oficina de Ciudad de México, Reuters, Mexico.

- Corresponsal en la oficina de Ciudad de México, Reuters, Mexico. David Sancha - CEO, Hiberus Media Labs, España.

- CEO, Hiberus Media Labs, España. Diego Neyra - Director Regional LATAM y España, Echobox, Reino Unido.

- Director Regional LATAM y España, Echobox, Reino Unido. Gabriel Escobar - Editor y Vicepresidente Senior, The Philadelphia Inquirer, Estados Unidos.

- Editor y Vicepresidente Senior, The Philadelphia Inquirer, Estados Unidos. Gisella Salmón - Jefa de Innovación del MediaLab, Grupo El Comercio, Perú.

- Jefa de Innovación del MediaLab, Grupo El Comercio, Perú. Ignacio Gimenez Zapiola - Consultor estratégico de medios y empresas tecnológicas, Argentina.

- Consultor estratégico de medios y empresas tecnológicas, Argentina. José Manuel Jurado Gómez - Gerente General, Grupo El Comercio, Perú.

- Gerente General, Grupo El Comercio, Perú. Juan Manuel Lucero - Head of News Partnerships, South SPLA, Google, Argentina.

- Head of News Partnerships, South SPLA, Google, Argentina. Juan Sebastián Quintero - Gerente de Producto e innovación Pulzo, Colombia.

- Gerente de Producto e innovación Pulzo, Colombia. Juanita León - Fundadora y Directora, La Silla Vacía, Colombia.

- Fundadora y Directora, La Silla Vacía, Colombia. Lluís Cucarella - CEO, Next Idea Media y Director Editorial Laboratorio de Periodismo, Fundación Luca de Tena, España.

- CEO, Next Idea Media y Director Editorial Laboratorio de Periodismo, Fundación Luca de Tena, España. Mijal Iastrebner - Cofundadora SembraMedia y Consultora, Argentina.

- Cofundadora SembraMedia y Consultora, Argentina. Naimid Cirelli - Director de Operaciones, SembraMedia, Argentina.

- Director de Operaciones, SembraMedia, Argentina. Nazifh Luna - Director General y Fundador de Digital Room, Mexico.

- Director General y Fundador de Digital Room, Mexico. Paulo Samia - CEO, UOL, Brasil.

- CEO, UOL, Brasil. Pepe Cerezo - Director de Digital Journey y Socio de Programmatic Spain, España.

- Director de Digital Journey y Socio de Programmatic Spain, España. Peter Henderso n - Editor Americas de Noticias de Última Hora Empresas, Reuters, USA.

n - Editor Americas de Noticias de Última Hora Empresas, Reuters, USA. René Lankenau - Fundador, CEO y Editor en Jefe, Whitepaper, México.

- Fundador, CEO y Editor en Jefe, Whitepaper, México. Rodrigo Salazar Zimmermann - Director ejecutivo, Consejo de la Prensa Peruana, Perú.

El Grupo El Comercio también tendrá participación en la agenda del encuentro. José Manuel Jurado Gómez, gerente general del Grupo El Comercio, participará en la sesión “Cuando el tráfico deja de crecer: cómo construir el próximo modelo de negocio”, junto con Beatriz Hernández, directora ejecutiva de IAB Perú.

Asimismo, Gisella Salmón, jefa de Innovación del MediaLab de Grupo El Comercio, formará parte de la sesión dedicada a la gobernanza de la inteligencia artificial a escala, que abordará los criterios y estructuras necesarios para incorporar estas herramientas de manera responsable en las organizaciones periodísticas.

El Comercio realizará una cobertura especial del LATAM Media Leaders Summit 2026. Las principales incidencias, declaraciones, entrevistas y conclusiones de las dos jornadas podrán seguirse a través de elcomercio.pe y de las redes sociales del Diario.