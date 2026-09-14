Uno de los temas del evento será el futuro y la sostenibilidad de los medios en la región. (Foto: WAN-IFRA)
Uno de los temas del evento será el futuro y la sostenibilidad de los medios en la región. (Foto: WAN-IFRA)
/ Juan Pablo Pino
Por Redacción EC

A solo horas de la edición 2026 del LATAM Media Leaders Summit, un encuentro exclusivo para quienes toman decisiones críticas en la industria de los medios, compartimos la lista oficial de expositores nacionales e internacionales que engalanarán el evento en la ciudad de Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.