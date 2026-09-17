La incorporación de inteligencia artificial en las redacciones no solo requiere probar nuevas herramientas. Para Gisella Salmón, jefa de Innovación del MediaLab de El Comercio, el crecimiento de estas iniciativas obliga también a establecer mecanismos para decidir cuáles proyectos avanzan, cómo se acompañan y cuándo deben ser evaluados por otras áreas.

Durante su participación en el LATAM Media Leaders Summit 2026, explicó que el MediaLab concentra actualmente distintas iniciativas y cuenta con un comité central integrado por representantes de dirección, edición e innovación. A nivel corporativo, además, existe una política de uso de IA que involucra áreas como legal, recursos humanos y auditoría.

La posibilidad de detener un proyecto

Uno de los criterios que Salmón destacó fue la necesidad de conservar la posibilidad de detener una iniciativa cuando los riesgos superan los límites aceptables. “El derecho a decir que no”, señaló, debe tener el mismo peso que la decisión de desarrollar una nueva tecnología.

Gisella Salmón, Jefa de Innovación del MediaLab, Grupo El Comercio, Perú. (Foto: César Campos / GEC).

Entre los riesgos mencionó una eventual pérdida de confiabilidad que las audiencias depositan en el medio. Por ello, la evaluación no debería producirse únicamente al momento de aprobar un proyecto, sino que esta sería considerada durante todo su desarrollo.

Documentar para poder replicar

La jefa de Innovación también explicó que cada proyecto debe dejar conocimiento dentro de la organización. Esto supone registrar metodologías, flujos de trabajo y procesos técnicos para que puedan ser reutilizados en futuras iniciativas.

Christophe Israël, Fundador - Consultor en IA y estrategia digital, OK Lab, Suiza; Gisella Salmón, Jefa de Innovación del MediaLab, Grupo El Comercio, Perú; y Claudia Báez, Directora Regional para América Latina, Fathm, Colombia. (Foto: César Campos / GEC).

Como ejemplo, mencionó el trabajo realizado con planes de gobierno y hojas de vida de candidatos. Ese proyecto permitió construir un flujo que posteriormente está siendo replicado para las elecciones regionales y municipales. Sin embargo, aclaró que automatizar una parte del proceso no significa eliminar la supervisión: “lo que no tenemos y no podemos replicar es el control que tenemos que hacer sobre la calidad de esos datos”.

Una política que debe permanecer viva

Para Salmón, la gobernanza no debe convertirse en una política estática o restrictiva. Su efectividad se medirá también por un cambio en la cultura interna: que los trabajadores consulten antes de implementar una solución y que las reglas puedan actualizarse conforme aparezcan nuevas necesidades.

Charla: "Gobernar la IA a escala" liderada por Claudia Báez, Directora Regional para América Latina, Fathm, Colombia; Christophe Israël, Fundador - Consultor en IA y estrategia digital, OK Lab, Suiza; y Gisella Salmón, Jefa de Innovación del MediaLab, Grupo El Comercio, Perú. (Foto : César Campos / GEC).

La documentación, añadió, permite que ese conocimiento permanezca dentro de la organización y pueda transmitirse entre áreas. En el caso de El Comercio, el objetivo es que las metodologías desarrolladas desde el MediaLab puedan compartir conocimiento con otras áreas y, eventualmente, con otras redacciones del grupo.