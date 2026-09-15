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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La primera jornada del LATAM Media Leaders Summit 2026, organizado por WAN-IFRA en Lima, estuvo marcada por una pregunta común: cómo deben cambiar las empresas periodísticas en un escenario en el que la inteligencia artificial, las plataformas digitales y los cambios en el comportamiento de las audiencias han redistribuido el poder informativo.

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