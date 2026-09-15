La primera jornada del LATAM Media Leaders Summit 2026, organizado por WAN-IFRA en Lima, estuvo marcada por una pregunta común: cómo deben cambiar las empresas periodísticas en un escenario en el que la inteligencia artificial, las plataformas digitales y los cambios en el comportamiento de las audiencias han redistribuido el poder informativo.

Durante la bienvenida, Olga Britto, directora para Iberoamérica de WAN-IFRA, señaló que la industria atraviesa un momento de crisis de confianza, polarización y transformación tecnológica, pero consideró que también representa una oportunidad para replantear el liderazgo de los medios.

Olga Britto, Directora para Latinoamérica, WAN-IFRA. (Foto: César Campos / GEC).

“Hoy creo que tenemos que hablar de algo más profundo: transformación del liderazgo”, sostuvo.

Britto remarcó que la tecnología puede ayudar a producir contenido, analizar información, automatizar procesos y conocer mejor a las audiencias, pero no puede determinar qué organización quieren construir los medios, dónde deben invertir o qué relación desean establecer con sus comunidades.

La ejecutiva planteó, además, que las empresas periodísticas deben preguntarse si continuarán siendo principalmente productoras de contenido o si también pueden convertirse en organizaciones de conocimiento, comunidad, servicios, datos e influencia.

En ese escenario, identificó como activos especialmente relevantes aquellos que son más difíciles de replicar mediante tecnología: la credibilidad, la marca, el conocimiento acumulado, el criterio editorial, el talento, la relación con las comunidades y la confianza.

De producir más historias a elegir cuáles merecen hacerse

Esta idea fue desarrollada por Juanita León, fundadora y directora de La Silla Vacía, durante la charla “El futuro de las empresas de noticias no es solo periodismo, es liderazgo”.

La periodista colombiana hizo una autocrítica a la forma en que los medios han enfrentado la transformación digital. Según explicó, las empresas periodísticas han sido capaces de identificar los problemas de la sociedad, pero no siempre han cuestionado las decisiones tomadas por sus propios directivos que contribuyeron a la crisis actual.

León sostuvo que durante años los medios se concentraron en adaptar sus contenidos a nuevos canales y aumentar el alcance, pero no necesariamente en construir productos de mayor valor.

Juanita León, fundadora y directora del medio 'La Silla Vacía', Colombia. (Foto: César Campos - GEC).

“Pensamos más en el alcance que en el valor”, resumió.

Para la directora de La Silla Vacía, la llegada de la inteligencia artificial obliga a modificar esa lógica. Si una herramienta puede producir numerosos titulares, explicaciones o contenidos, el papel del director ya no consiste únicamente en decidir cuánto puede producir una redacción, sino qué merece realmente ser producido.

En su propio medio, explicó, pasaron de elaborar cuatro historias grandes al día a concentrarse en dos, debido a la necesidad de seleccionar información con mayor valor para sus lectores.

La periodista sostuvo que la ventaja diferencial del periodismo frente a la IA continúa estando en la capacidad de descubrir aquello que nadie está preguntando, relacionarse con fuentes, realizar investigaciones, presentar solicitudes de información y hacer visible aquello que el poder intenta ocultar.

Por esa razón, contó que La Silla Vacía ha decidido reforzar su unidad investigativa y retirar recursos de tareas que pueden ser automatizadas con mayor facilidad.

La audiencia ya no basta: el objetivo es construir una comunidad

León también cuestionó las métricas tradicionales con las que los medios evalúan su éxito.

En lugar de preguntarse únicamente “¿cuántos usuarios tenemos?”, propuso una interrogante distinta: “¿Cuántas personas quieren que esta institución exista?”

El cambio supone pasar de una lógica de audiencia a comunidad. Para la periodista, un medio debe construir una relación suficientemente fuerte con sus lectores como para que estos estén dispuestos a pagar, recomendarlo, participar o defender su existencia.

Juanita León, fundadora y directora del medio 'La Silla Vacía' - El futuro de las empresas de noticias no es solo periodismo, es liderazgo. (Foto: Diego Aquino).

En esa línea, consideró que los medios deben dejar de intentar reconstruir el modelo masivo del siglo XX y concentrarse en construir relaciones de confianza dentro del ecosistema actual.

La confianza adquiere mayor importancia en sociedades polarizadas, donde, según explicó, la identidad de quien comunica puede influir cada vez más en la percepción de credibilidad. Frente a ello, La Silla Vacía busca explicar la metodología detrás de sus investigaciones, distinguir aquello que está comprobado de lo que todavía no se conoce y separar los hechos de la opinión o interpretación.

Del contenido al conocimiento y de publicar a convocar

Otro de los cambios planteados por León fue pasar del contenido al conocimiento.

Como ejemplo, presentó La Silla IA, herramienta desarrollada por La Silla Vacía para responder consultas utilizando información previamente verificada por el medio. Según explicó, las preguntas de los usuarios no se concentran necesariamente en reconstruir acontecimientos pasados, sino en conocer sus posibles consecuencias.

“La gente no quiere saber sobre el pasado, quiere saber sobre el futuro”, afirmó.

La experiencia, sostuvo, muestra una demanda creciente por escenarios, datos y orientación frente a la incertidumbre.

LATAM Media Leaders Summit 2026 reúne en Lima a líderes de medios internacionales. (Foto: César Campos / GEC).

La periodista también explicó el funcionamiento del llamado “milagómetro”, un sistema de La Silla Vacía que reúne las promesas de un presidente y permite seguir su nivel de cumplimiento mediante información proveniente de fuentes oficiales.

La apuesta, según León, consiste en dejar de presentar únicamente información fragmentada y comenzar a construir sistemas de contenido que permitan organizarla y convertirla en conocimiento.

Este cambio también implica pensar en cómo estructurar la información para que pueda ser utilizada por personas y, cada vez más, por asistentes de inteligencia artificial.

En paralelo, propuso que los medios pasen “de publicar a convocar”: narrar lo que ocurre en la sociedad y, del mismo modo, convertirse en espacios capaces de reunir y hacer dialogar a personas que normalmente no se encuentran.

El periodismo local puede competir a partir de su vínculo con la comunidad

La necesidad de recuperar la relación directa con las audiencias también fue abordada por Gabriel Escobar, editor y vicepresidente senior de The Philadelphia Inquirer, durante la conversación “Liderar empresas informativas en una era de incertidumbre y redistribución del poder”, junto con Lluís Cucarella, CEO de Next Idea Media y director editorial del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena.

Escobar señaló que una de las principales ventajas competitivas de un medio profesional frente al ruido informativo es contar con periodistas que trabajan bajo procesos rigurosos para producir noticias.

“La competencia es el ruido y, como periodistas profesionales, nos tenemos que distinguir”, afirmó.

"Liderar empresas informativa en una era de incertidumbre y redistribución del poder". (Foto: Diego Aquino / GEC).

El ejecutivo destacó además la importancia de que los periodistas sean reconocidos como personas dentro de las comunidades donde trabajan. En The Philadelphia Inquirer, explicó, alrededor de 200 periodistas viven y trabajan en Filadelfia, y algunos de ellos han logrado convertirse en figuras reconocibles para los habitantes de la ciudad.

Las redes sociales y el video, señaló, han contribuido a acercar a los periodistas con sus lectores al mostrar de manera más directa quiénes están detrás de las noticias.

Para Escobar, esa conexión personal constituye una ventaja frente a medios nacionales y plataformas que pueden tener mayor alcance, pero no necesariamente el mismo conocimiento de una comunidad específica.

Las decisiones empresariales también determinan la supervivencia de un medio

El caso de The Philadelphia Inquirer fue presentado como un ejemplo de cómo las decisiones empresariales pueden liberar recursos para la transformación periodística.

Escobar explicó que hace cinco años el medio tomó la decisión de vender su planta de impresión y contratar posteriormente esos servicios. Los recursos obtenidos permitieron invertir en la transformación digital y, según sostuvo, mantener una redacción más grande de la que habría sido posible sin esa decisión.

LATAM Media Leaders Summit 2026 reúne en Lima a líderes de medios internacionales. (Foto: César Campos / GEC).

El ejecutivo también destacó la importancia de los lectores que pagan por el contenido digital y de los suscriptores de la edición impresa. En su modelo actual, los lectores continúan representando una parte importante de los ingresos del periódico.

Sin embargo, señaló que la distribución impresa implica costos elevados. Por ello, el medio analizó geográficamente dónde se encontraban sus suscriptores y modificó la forma de distribución para algunos lectores que vivían en zonas alejadas.

Para Escobar, estas decisiones forman parte de una estrategia que permite destinar recursos a las áreas consideradas fundamentales para el futuro.

La IA puede hacer más eficiente una redacción, pero no reemplaza el trabajo periodístico

La transformación de los equipos también estuvo presente en la conversación.

Escobar recordó que, durante los primeros años de la transformación digital, los periodistas fueron empujados hacia el modelo del “hombre orquesta”: reporteros que debían escribir, tomar fotografías, grabar videos, producir audios y publicar en distintas plataformas.

Actualmente, The Philadelphia Inquirer busca utilizar inteligencia artificial para hacer más eficientes determinados procesos de edición y control de calidad.

LATAM Media Leaders Summit 2026 reúne en Lima a líderes de medios internacionales. (Foto: César Campos / GEC).

El medio analizó unas 15 mil notas publicadas durante el último año para identificar qué ocurrió con ellas en las distintas etapas de producción. A partir de ese análisis desarrolló una herramienta que ayuda a evaluar el proceso editorial.

Escobar explicó que una nota que hace años podía pasar por siete editores ahora suele pasar por tres y que la implementación de estas herramientas permitirá reducir algunas de esas tareas.

La lógica, aclaró, no es retirar la inversión periodística, en cambio se trata de concentrarla en quienes realizan reportajes, escriben y mantienen contacto con las comunidades.

La credibilidad también debe distribuirse

En el cierre de su exposición, Juanita León planteó una última transformación: pasar de concentrar la credibilidad a distribuirla.

La estrategia de La Silla Vacía contempla que su información pueda circular mediante alianzas con medios regionales, universidades, profesores, gremios y líderes sociales.

La periodista sostuvo que el verdadero valor social de una investigación no está únicamente en convencer a quienes ya siguen al medio, sino en conseguir que información verificada pueda llegar también a personas con posiciones distintas.

Este planteamiento se conecta con otro de sus argumentos sobre el papel institucional de los directores. En contextos de polarización y gobiernos populistas, sostuvo, liderar un medio también significa proteger la institución.

El futuro de la empresas no es solo periodismo, es liderazgo. (Foto: César Campos / GEC).

“El director tiene que ser muy político en la defensa de la institución y muy poco periodista en la producción del periodismo”, afirmó.

La primera jornada del LATAM Media Leaders Summit 2026 dejó así una discusión que trasciende la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. Para los ponentes, el desafío de las empresas periodísticas pasa por redefinir qué producen, cómo construyen comunidad, qué valor ofrecen frente a la abundancia de información y de qué manera pueden sostener económicamente una institución cuya principal ventaja continúa siendo la confianza.

La programación continuará este miércoles con nuevas discusiones sobre modelos de negocio, inteligencia artificial y transformación de las redacciones. Entre las sesiones previstas figuran las participaciones de José Manuel Jurado Gómez, gerente general de Grupo El Comercio, y Gisella Salmón, jefa de Innovación de MediaLab, además de una conversación sobre IA en las salas de redacción con representantes de Reuters.