icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El candidato a la alcaldía de San Isidro por Avanza País, César Combina, ha planteado retirar las ciclovías ubicadas en los tramos de Juan de Arona, Dos de Mayo, Las Begonias y Libertadores durante los primeros 100 días de una eventual gestión municipal.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.