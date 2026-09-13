Más de 150 escolares de diez colegios de Arequipa participaron este sábado en la primera Réplica CADE Escolar, una jornada descentralizada que reunió a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria para participar en charlas, espacios de aprendizaje y actividades orientadas a fortalecer su liderazgo, ciudadanía activa y participación.

El encuentro, organizado por IPAE Acción Empresarial en coorganización con la Universidad Católica San Pablo, se realizó como una experiencia previa al CADE Escolar 2026, cuyo evento central se desarrollará el próximo 10 de octubre en Lima.

La jornada congregó durante todo el día a estudiantes de distintos colegios de la región. El programa incluyó exposiciones, espacios de diálogo y actividades prácticas, entre ellas el taller “Reporteros en Acción”, desarrollado por El Comercio, en el que los participantes asumieron el reto de investigar problemas relacionados con la prevención ante huaicos y otras emergencias.

La apuesta por los jóvenes

La inauguración de la primera réplica estuvo marcada por la necesidad de reconocer a los jóvenes como protagonistas en la construcción del futuro del país.

Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial. (Foto: Diego Aquino).

Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial, sostuvo que la organización decidió impulsar el CADE Escolar a partir de la convicción de que la juventud debe tener un papel central en los procesos de transformación del Perú.

“Soy profundamente agradecido con la institución por haberme permitido desarrollar un sueño. Y es el sueño de creer que la juventud tiene un rol protagónico en nuestro país”, señaló durante la inauguración.

Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial, durante su charla magistral: "La tenacidad humana y el éxito" (Foto: Mariajose Carmona).

Para Galdós, apostar por los estudiantes constituye una apuesta por el futuro del país. “Son ustedes nuestra apuesta, son ustedes las razones por las cuales hoy trabajamos, las razones por las cuales nosotros creímos que este Perú tiene un futuro extremadamente alentador”, afirmó antes de declarar formalmente inaugurada la primera Réplica CADE Escolar en Arequipa.

Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial, compartiendo con los estudiantes. (Foto: Mariajose Carmona).

El presidente de IPAE Acción Empresarial destacó, además, que llevar esta experiencia a Arequipa tenía un significado especial para él. La actividad representó la primera vez que la iniciativa llegó a la ciudad en formato de réplica descentralizada.

"El momento es hoy"

El mensaje dirigido a los escolares también fue desarrollado por Rubén Sánchez, presidente del CADE Escolar 2026, quien durante sus palabras de bienvenida habló de su propia trayectoria y de la importancia de asumir oportunidades incluso cuando estas generan incertidumbre.

Sánchez recordó que el camino profesional no necesariamente sigue una línea recta y sostuvo que la confianza se construye con las decisiones tomadas a lo largo del tiempo.

Rubén Sánchez, presidente del CADE Escolar 2026. (Foto: Mariajose Carmona).

“El miedo no es una señal para detenerse, es una señal de que están a punto de crecer”, dijo ante los estudiantes.

También planteó que el emprendimiento no debe entenderse únicamente como la creación de una empresa, sino como una forma de enfrentar los problemas y cuestionar aquello que parece establecido.

Rubén Sánchez, presidente del CADE Escolar 2026, durante su charla magistral: "somos más parecidos de lo que creemos" (Foto: Mariajose Carmona).

“Emprender es una forma de mirar la vida. Es negarse a aceptar: ‘Así son las cosas, no hay nada más que hacer’”, sostuvo.

En otro momento de su intervención, exhortó a los escolares a no esperar a terminar la universidad o alcanzar una determinada edad para empezar a construir sus proyectos y participar en la transformación de su entorno.

Rubén Sánchez, presidente del CADE Escolar 2026 (Foto: Mariajose Carmona).

“No esperen cumplir 30, 40 o 50 años, ni terminar la universidad, ni tener el momento perfecto para empezar a construir la vida de tus sueños. El momento es hoy”, afirmó.

Su discurso concluye con un llamado a los jóvenes a mantener una actitud crítica e inconforme frente a la mediocridad. “La generación que va a sacar adelante al país en las próximas décadas no está en el Congreso ni en un directorio. Está en este auditorio”, señaló.

Aprender a informar en medio de las emergencias

Uno de los espacios prácticos de la jornada fue el taller “Reporteros en Acción”, desarrollado por El Comercio. Diez grupos de escolares participaron en esta experiencia, en la que tuvieron que asumir el papel de reporteros e investigar historias relacionadas con el tema “Prevenidos ante los huaicos y otras emergencias en Arequipa”.

Los equipos debían producir un video periodístico para redes sociales a partir de una investigación propia. Para ello, tuvieron que identificar un problema o una historia de su entorno, buscar información, recoger testimonios y organizar el material audiovisual para elaborar un producto de entre un minuto y medio y dos minutos.

Taller "Reporteros en Acción" Los estudiantes participaron del taller "Reporteros en Acción" desarrollado por El Comercio para la creación de una pieza periodística audiovisual. (Fotos: Mariajose Carmona). 1 / 5 Taller "Reporteros en Acción" Los estudiantes participaron del taller "Reporteros en Acción" desarrollado por El Comercio para la creación de una pieza periodística audiovisual. (Fotos: Mariajose Carmona). 2 / 5 Taller "Reporteros en Acción" Los estudiantes participaron del taller "Reporteros en Acción" desarrollado por El Comercio para la creación de una pieza periodística audiovisual. (Fotos: Mariajose Carmona). 3 / 5 Taller "Reporteros en Acción" Los estudiantes participaron del taller "Reporteros en Acción" desarrollado por El Comercio para la creación de una pieza periodística audiovisual. (Fotos: Mariajose Carmona). 4 / 5 Taller "Reporteros en Acción" Los estudiantes participaron del taller "Reporteros en Acción" desarrollado por El Comercio para la creación de una pieza periodística audiovisual. (Fotos: Mariajose Carmona). 5 / 5

La actividad estuvo acompañada por facilitadores que asumieron el papel de editores o jefes de redacción y orientaron a los estudiantes durante el proceso de elaboración de sus contenidos.

Como parte de la jornada, Milagros Asto, periodista de El Comercio y coordinadora del taller “Reporteros en Acción”, ofreció una charla sobre el uso responsable de la información y los riesgos de compartir contenidos sin verificar su procedencia.

Durante su exposición, Asto recordó que la información puede tener consecuencias concretas, especialmente en situaciones de emergencia, por lo que los ciudadanos deben detenerse, verificar los datos y recurrir a fuentes confiables antes de difundirlos.

Milagros Asto, periodista de El Comercio y coordinadora del taller “Reporteros en Acción” durante su charla magistral: "Conoce, comparte y publica información con responsabilidad". (Foto: Diego Aquino).

La periodista también relacionó el consumo responsable de información con el ejercicio de la ciudadanía y la democracia, y advirtió sobre el impacto que puede tener la desinformación en la confianza y en la polarización de la sociedad.

El taller permitió que los estudiantes trasladaran estas recomendaciones a un ejercicio práctico. Los grupos trabajaron investigaciones sobre distintas situaciones vinculadas con huaicos, prevención y otros riesgos que enfrenta Arequipa.

El cabotaje ante el Fenómeno El Niño

Tras la evaluación de los trabajos, el primer lugar del taller “Reporteros en Acción” fue obtenido por el Colegio Nuestra Señora del Pilar.

El equipo ganador está conformado por los estudiantes Alessia Masias Zamora, Luciana Acosta Castillo, Thayra Kcana Olmedo, María Fernanda Del Carpio Corrales, Lia Tejada Orrillo, Valentina Vera Ponce, Gabriel Arévalo Neyra, Antuanet Angeles La Torre e Isabella Justo Rodríguez.

El segundo y tercer puesto fueron para los colegios Nuestra Señora de la Asunción y La Salle Arequipa, respectivamente.

El grupo ganador centró su investigación en los efectos que puede generar el Fenómeno El Niño en Arequipa y planteó el cabotaje como una alternativa que podría ayudar a evitar que la ciudad quede aislada ante una emergencia.

El primer lugar del taller “Reporteros en Acción” fue obtenido por el equipo del 'Colegio Nuestra Señora del Pilar'. (Foto: Mariajose Carmona).

Los estudiantes explicaron que la elección del tema estuvo relacionada también con experiencias personales y familiares vinculadas con los huaicos y otros eventos que han afectado a la región.

Durante el proceso de elaboración del video, uno de los principales retos fue conseguir el material audiovisual necesario y organizar la información en el tiempo disponible. Sin embargo, el trabajo en equipo les permitió estructurar la investigación y presentar una propuesta que terminó siendo seleccionada por el jurado.

Valentina Vera, integrante del equipo ganador. (Foto: Diego Aquino).

Valentina Vera, integrante del equipo ganador, destacó que la experiencia les permitió comprender que incluso una investigación realizada desde el ámbito escolar puede contribuir a visibilizar problemas y posibles soluciones.

Para los estudiantes, el ejercicio también representó una oportunidad para comprender la importancia de informar con responsabilidad y de utilizar la información como una herramienta para llamar la atención sobre necesidades de la comunidad.

El video del equipo del 'Colegio Nuestra Señora del Pilar' será publicado en las redes sociales de El Comercio. (Foto: Diego Aquino).

El video ganador será publicado en las redes sociales de El Comercio y tendrá una mención en la edición impresa y digital del diario.

Más de 150 escolares de diez colegios de Arequipa participaron este sábado en la primera Réplica CADE Escolar. (Foto: Diego Aquino).

La experiencia desarrollada en Arequipa es una antesala al encuentro central del CADE Escolar 2026, programado para el 10 de octubre en Lima, donde volverán a reunirse escolares líderes para participar en nuevas actividades y espacios de formación.