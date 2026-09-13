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Resumen

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Más de 150 escolares de diez colegios de Arequipa participaron este sábado en la primera Réplica CADE Escolar, una jornada descentralizada que reunió a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria para participar en charlas, espacios de aprendizaje y actividades orientadas a fortalecer su liderazgo, ciudadanía activa y participación.

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