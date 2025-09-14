De escolares a reporteros: El Comercio impulsó el taller “Redacción en Acción” en el CADE Escolar 2025

Por un día, adolescentes de entre 15 y 17 años, que participaron el CADE Escolar 2025, asumieron los retos de una sala de redacción: elegir el enfoque de una nota, organizar información, contrastar fuentes y narrar con claridad. Algunos incluso se animaron a innovar en la producción y presentación de videos periodísticos.

Más de 30 periodistas de nuestra redacción se involucraron para sacar adelante el taller “Redacción en Acción”, como guías y mentores, acompañando a más de 100 escolares en cada etapa del proceso. La iniciativa buscó acercarlos al oficio periodístico desde dentro, mostrando la exigencia, la rigurosidad y la responsabilidad que implica informar.

“Nosotros hacemos información y también hacemos servicio. Entendemos que abrir las puertas del periodismo a niños y a jóvenes puede ayudar a entender de alguna forma la realidad nacional y los siguientes pasos que se vienen, que El Comercio los sigue a través de su cobertura periodística”, detalló Carlos Salas, subdirector del Diario.

CADE Escolar 2025 se desarrolló el último sábado 13 de setiembre, gracias a la organización de IPAE Acción Empresarial, con el respaldo de IDEA Internacional y la Unión Europea.

Más de 100 estudiantes participaron del taller desarrollado por El Comercio. (Foto: Antonio Melgarejo) / ANTONIO MELGAREJO

La dinámica

Los escolares fueron divididos en seis grupos. Dentro de cada uno, se organizaron en tres equipos de redacción para elaborar diferentes propuestas de notas periodísticas enfocados en el uso responsable de la información.

“Las nuevas generaciones tienen más acceso y mayor conocimiento de la comunicación e información digital en redes sociales. En ese sentido, creemos que es importante que puedan contrastar y ser ciudadanos más responsables al usar esa información a la que a la que están expuestos todos los días”, explicó Milagros Asto, periodista de El Comercio y coordinadora del taller.

Periodistas y editores de El Comercio participaron como jurado en el taller. (Foto: Antonio Melgarejo) / ANTONIO MELGAREJO

Los equipos debatieron entre ellos la mejor propuesta que los representaría. Así, cada grupo cerró con un único texto final y, al final de la jornada, quedaron seis notas periodísticas listas para la evaluación del jurado.

El grupo ganador presentó un reportaje enfocado en “cómo evitar ser estafado por la Inteligencia Artificial en tiempos electorales”, que destacó por su claridad, pertinencia, elección de fuentes y relevancia para la coyuntura actual.

La representante del equipo, Miranda Cortilla, expresó su emoción y agradecimiento por esta experiencia.

“Estamos muy emocionados y satisfechos. Fue un trabajo que requirió mucho tiempo para pensar y reflexionar, buscar las fuentes, pero nunca dejamos de soñar con el objetivo”, contó. Además, acotó que su experiencia previa como corresponsal escolar de El Comercio le permitió transmitir aprendizajes valiosos al resto de sus compañeros.

El jurado, integrado por editores y periodistas del Diario, evaluó cada propuesta con el mismo rigor que se aplica en la redacción.

“Hubo dos tipos de trabajo: textual y audiovisual. Todos los videos que presentaron son publicables: tienen información, fuentes, ejemplos y llamado a la acción. Me parece bastante profesional el trabajo que realizaron”, expresó Salas.