No hay solución única ni bala de plata para resolver los problemas del Perú. La informalidad, corrupción, pobreza, violencia, entre otros grandes males, demandan respuestas específicas. Pero hay una excepción. El único vaso comunicante que podría atacar simultáneamente la mayoría de estas dificultades de raíz es la educación, sobre todo desde temprana edad.

Es con este espíritu que IPAE organizó el fin de semana pasado el CADE Escolar 2025, bajo el lema “De las carpetas a la acción”. El evento contó con el respaldo de IDEA Internacional y la Unión Europea. Aparte de promover el involucramiento en la vida política del país, el objetivo fue fomentar que los jóvenes se sientan parte de la búsqueda de soluciones a los grandes problemas del Perú. Fueron cerca de 500 estudiantes de varias regiones, de colegios privados y públicos, quienes participaron en talleres sobre democracia, el rol de la empresa privada, la información falsa, etc. El Comercio contribuyó con el taller “Redacción en acción”; en este, los estudiantes producían una nota periodística escrita o en video sobre el uso responsable de la información, asesorados por periodistas del Diario.

Esta primera iniciativa de CADE Escolar complementa el esfuerzo que se realiza desde hace varios años con CADE Universitario, pero apunta a influir positivamente en los jóvenes desde aún más temprana edad. En la medida en que los estudiantes en etapa escolar están cada vez más expuestos a contenido de redes sociales e información tendenciosa o falsa, requieren también mayores habilidades para distinguir qué es cierto y cómo se construye ciudadanía.

Si bien el número de estudiantes que participaron es apenas una gota en el universo de casi tres millones de alumnos matriculados en secundaria en todo el Perú, el impacto de eventos como este no debe subestimarse. No solo porque cada cadeísta luego es embajador de las ideas recibidas entre sus amigos y familia, sino porque la difusión mediática de CADE y sus conferencias lleva el alcance a cientos de miles de personas. Además, la propia realización del evento es un mensaje que debería llamar la atención de padres, docentes y autoridades en el país para incluir estos temas en sus discusiones con los jóvenes.

El Perú necesita ciudadanos comprometidos con el sistema democrático y con conocimiento de las políticas públicas que promueven prosperidad. Y no hay mejor momento para empezar a formarlos que desde su etapa escolar. Esa, a lo mejor, sí puede ser la bala de plata que necesitamos.