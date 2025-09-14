CADE Escolar reunió a unos 500 escolares de todo el país

La democracia en el Perú atraviesa un momento complejo: apenas un tercio de adolescentes en nuestro país la considera la mejor forma de gobierno y buena parte siente que su voz no es escuchada, según la última Encuesta Nacional de Juventudes 2021. En ese escenario, alrededor de 500 estudiantes de secundaria de todo el país participaron en el primer CADE Escolar, un espacio que buscó convertirlos en protagonistas del debate y la reflexión sobre el cambio y el futuro del país.

Bajo el lema “De las carpetas a la acción”, estudiantes de entre 15 y 17 años, de 4° y 5° de secundaria, vivieron conferencias, talleres y dinámicas que pusieron a prueba su liderazgo.

“Queremos que los estudiantes aprendan y encuentren estrategias para poder hacer escuchar su voz y para poder buscar el bien común. Es muy importante y urgente en el país”, señaló Susana Díaz, presidenta de CADE Escolar, a El Comercio. Recordó, además, que los actuales líderes políticos, en algunas ocasiones, “anteponen intereses personales al bien común”. En ese sentido, destacó la necesidad de que las nuevas generaciones asuman un rol distinto.

La organización del evento estuvo a cargo de IPAE Acción Empresarial, con el respaldo de IDEA Internacional y la Unión Europea. Para Gonzalo Galdos, director de IPAE, el reto es claro: “En el país necesitamos mejorar la capacidad de gestión. Y eso se mejora con educación. […] Hay que trabajar en una generación que esté más preparada, más educada, que pueda resolver los problemas y que sobre todo se comprometa con el desarrollo del país”, dijo a este Diario.

CADE Escolar 2025 contó con cuatro talleres que permitieron a los escolares vivir retos profesionales. / CesarBuenoO

En medio de las reflexiones y desde una mirada internacional, el embajador de la Unión Europea, Jonathan Hatwell, consideró este evento como “una iniciativa poderosa” para fortalecer la democracia en nuestro país.

“Desde nuestra experiencia en Europa, la democracia es algo que no se puede dar por sentado, hay que construirla fomentando participación activa de cada ciudadano”, indicó a El Comercio.

Distintas voces

El evento reunió a escolares de 60 colegios públicos y 47 colegios privados. Cerca de la mitad de ellos –el 43%– llegaron de diferentes regiones del país.

Desde Áncash, el docente Freddy Pairazamán viajó junto a sus alumnos para participar en este evento. “Esta oportunidad que hoy en día se les brinda los va a hacer mejorar y tener ideas más claras, porque les permite sobre todo hacer una elección y mirar cuál es la sociedad que a ellos les espera”, expresó a El Comercio.

Para Susana Díaz, reflejar la diversidad del país era necesario, debido a la importancia de los aportes de cada estudiante “desde su experiencia, su contexto y sus vivencias para poder presentar aquello que les preocupa como prioridad”.

Los jóvenes debatieron sobre cómo fortalecer la democracia en el país. (Foto: César Bueno) / CesarBuenoO

Durante la jornada, los escolares participaron en conferencias que abordaron temas claves como el significado e importancia de la democracia en el país, el fomento del diálogo para comprender las diferencias y llegar a consensos y la importancia del sector privado para el ejercicio de las libertades en un sistema democrático, así como su impacto en el crecimiento y desarrollo del país.