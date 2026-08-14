El movimiento telúrico ocurrió a las 7:48 a.m. y tuvo como epicentro la zona ubicada a 7 kilómetros al sur de Ichuña. (Foto: IGP)
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:48 a.m. y tuvo como epicentro la zona ubicada a 7 kilómetros al sur de Ichuña. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Este viernes 14 de agosto, a las 7:48 a.m, se registró un sismo de magnitud 3.4 a 7 kilómetros al sur de Ichuña, General Sánchez Cerro, en la región Moquegua, según informó el Instituto Geofísico del Perú.

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