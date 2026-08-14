Este viernes 14 de agosto, a las 7:48 a.m, se registró un sismo de magnitud 3.4 a 7 kilómetros al sur de Ichuña, General Sánchez Cerro, en la región Moquegua, según informó el Instituto Geofísico del Perú.

De acuerdo a la entidad, este movimiento telúrico tuvo una profundidad de 15 kilómetros, en la localidad de Ichuña, en Moquegua. Además, alcanzó una intensidad máxima de II-III.

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Las coordenadas registradas por los sensores fueron de -16.20 grados de latitud y -70.56 grados de longitud. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a consecuencia del evento.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0550

Fecha:14/08/2026 07:48:10

Mag:3.4

Prof:15km

Lat:-16.20

Long:-70.56

Int:II-III Ichuña

Ref:7 km al S de Ichuña, General Sánchez Cerro - Moqueguahttps://t.co/w3Ok5jcEsq — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 14, 2026

Ante el incremento de noticias vinculadas a presuntos terremotos, el IGP recordó que los sismos no pueden predecirse y pidió a la población informarse únicamente mediante canales oficiales, además de mantener medidas de prevención debido a que el país se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica.

Por ese motivo, ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, ubicarse en zonas seguras, alejarse de ventanas u objetos que puedan caer y evitar utilizar ascensores.

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Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.