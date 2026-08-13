El Gobierno de Keiko Fujimori declaró el estado de emergencia por 60 días en diversos distritos de Junín y Huancavelica debido a los daños ocasionados por los movimientos sísmicos registrados durante las últimas semanas.
El Gobierno de Keiko Fujimori declaró el estado de emergencia por 60 días en diversos distritos de Junín y Huancavelica debido a los daños ocasionados por los movimientos sísmicos registrados durante las últimas semanas.
La medida fue oficializada el 12 de agosto, mediante el Decreto Supremo N.° 115-2026-PCM, luego de que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) determinara que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales había sido sobrepasada.
La declaratoria permitirá que el Gobierno Nacional intervenga para atender los daños registrados principalmente en viviendas e infraestructura educativa, además de facilitar las labores de rehabilitación.
¿Qué acciones se realizarán durante la emergencia?
Durante los próximos 60 días, los gobiernos regionales de Junín y Huancavelica y las municipalidades comprendidas en la medida deberán ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación.
El trabajo contará con el apoyo técnico y el seguimiento del Indeci. También participarán los ministerios correspondientes, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada localidad.
Las intervenciones estarán orientadas a atender a las familias afectadas, recuperar progresivamente los servicios y rehabilitar la infraestructura que sufrió daños como consecuencia de los movimientos sísmicos.
PUEDES VER: Keiko Fujimori en Junín inspecciona zona afectada por sismo: “Todos tenemos que poner el hombro”
La norma precisa que las acciones serán financiadas con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas.
¿Qué distritos de Huancavelica están en emergencia?
En el departamento de Huancavelica, la declaratoria comprende los siguientes distritos:
- Acobambilla
- Manta
- Vilca
- Pazos, en la provincia de Tayacaja
Estos territorios podrán acceder a las acciones de respuesta y rehabilitación contempladas durante los 60 días de vigencia de la emergencia.
¿Qué distritos de Junín fueron incluidos?
En Junín, la medida comprende distritos pertenecientes a tres provincias:
Provincia de Chupaca:
- Chupaca
- San Juan de Jarpa
- Yanacancha
Provincia de Concepción:
- Chambará
Provincia de Huancayo:
- Carhuacallanga
- Colca
- Chacapampa
- Chicche
- Chongos Alto
- Cullhuas
- Huancán
- Huasicancha
- Pilcomayo
La medida busca agilizar la atención de las familias damnificadas, ejecutar acciones de rehabilitación y recuperar la infraestructura afectada por los movimientos sísmicos.
VIDEO RECOMENDADO
- Junín: abaten a presunto mando terrorista alias “Richard” tras enfrentamiento en el Vraem
- Junín: Ingemmet confirma que sismo en Chupaca no provocó emanación de gases tóxicos en el cerro Pucaá
- Indeci reporta más de 2000 damnificados por temblor de 5.1 en Chupaca
- Sismo en Junín: Gladys Tejeda pide ampliar la ayuda para los afectados por el sismo en Chupaca
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.