El Gobierno de Keiko Fujimori declaró el estado de emergencia por 60 días en diversos distritos de Junín y Huancavelica debido a los daños ocasionados por los movimientos sísmicos registrados durante las últimas semanas.

La medida fue oficializada el 12 de agosto, mediante el Decreto Supremo N.° 115-2026-PCM, luego de que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) determinara que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales había sido sobrepasada.

La declaratoria permitirá que el Gobierno Nacional intervenga para atender los daños registrados principalmente en viviendas e infraestructura educativa, además de facilitar las labores de rehabilitación.

Sismo de magnitud 4.6 registrado esta madrugada en la provincia de Huancayo, región Junín, provocó deslizamientos en la carretera a Huancavelica. (Foto: Provías)

¿Qué acciones se realizarán durante la emergencia?

Durante los próximos 60 días, los gobiernos regionales de Junín y Huancavelica y las municipalidades comprendidas en la medida deberán ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación.

El trabajo contará con el apoyo técnico y el seguimiento del Indeci. También participarán los ministerios correspondientes, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada localidad.

Las intervenciones estarán orientadas a atender a las familias afectadas, recuperar progresivamente los servicios y rehabilitar la infraestructura que sufrió daños como consecuencia de los movimientos sísmicos.

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La norma precisa que las acciones serán financiadas con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas.

¿Qué distritos de Huancavelica están en emergencia?

En el departamento de Huancavelica, la declaratoria comprende los siguientes distritos:

Acobambilla

Manta

Vilca

Pazos, en la provincia de Tayacaja

Estos territorios podrán acceder a las acciones de respuesta y rehabilitación contempladas durante los 60 días de vigencia de la emergencia.

Sismos en Junín: PNP continúa recorriendo diversos sectores para evaluar el estado de viviendas e infraestructura. Foto: Mininter.

¿Qué distritos de Junín fueron incluidos?

En Junín, la medida comprende distritos pertenecientes a tres provincias:

Provincia de Chupaca:

Chupaca

San Juan de Jarpa

Yanacancha

Provincia de Concepción:

Chambará

Provincia de Huancayo:

Carhuacallanga

Colca

Chacapampa

Chicche

Chongos Alto

Cullhuas

Huancán

Huasicancha

Pilcomayo

La medida busca agilizar la atención de las familias damnificadas, ejecutar acciones de rehabilitación y recuperar la infraestructura afectada por los movimientos sísmicos.

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