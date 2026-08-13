Sismos en Junín: PNP intensifica patrullajes tras nuevos sismos registrados este viernes. Foto: Mininter
Sismos en Junín: PNP intensifica patrullajes tras nuevos sismos registrados este viernes. Foto: Mininter
Por Redacción EC

El Gobierno de Keiko Fujimori declaró el estado de emergencia por 60 días en diversos distritos de Junín y Huancavelica debido a los daños ocasionados por los movimientos sísmicos registrados durante las últimas semanas.

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