Expertos advirtieron que en el trayecto vial que une Pumpunya con el mirador de Chonta, en el tramo de Huacatoro, se halló paredes de roca debilitadas y con alto riesgo de venirse abajo, así como fisuras sobre la pista y bloques de piedra caídos que obstaculizan el paso.
Expertos advirtieron que en el trayecto vial que une Pumpunya con el mirador de Chonta, en el tramo de Huacatoro, se halló paredes de roca debilitadas y con alto riesgo de venirse abajo, así como fisuras sobre la pista y bloques de piedra caídos que obstaculizan el paso.
Por Redacción EC

Ante los rumores de expulsión de vapores o gases en el cerro de Pucaá, tras el sismo de magnitud 5.4 con epicentro en Chongos Bajo, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) realizó una inspección geológica los días 22 y 23 de julio.

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