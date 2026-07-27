El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que se registró un nuevo temblor de magnitud 3.4 en la región Junín este lunes 27 de julio, la décima réplica oficial detectada en la provincia de Chupaca tras el fuerte movimiento telúrico del pasado 18 de este mes.

Según el reporte del Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 9:58 p.m. y situó el epicentro de este último sismo a 18 kilómetros al sur de la ciudad de Chupaca.

LEE MÁS: Temblor en Junín: Novena réplica se reportó en Chupaca tras nuevo sismo de magnitud 3.5

Además, el foco sísmico presentó una profundidad de 9 kilómetros y alcanzó una intensidad de nivel II-III en la localidad, según precisó el organismo estatal en su cuenta en “X” (antes Twitter).

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0503

Fecha y Hora Local: 27/07/2026,21:58:41

Magnitud: 3.4

Profundidad: 9 km

Latitud: -12.22

Longitud: -75.33

Intensidad: II-III Chupaca

Referencia: 18 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/PeyGDBH5vY — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 28, 2026

Según los informes preliminares de las oficinas del Instituto de Defensa Civil, este movimiento no ocasionó daños materiales adicionales ni víctimas personales en las zonas altoandinas.

LEE MÁS: Indeci reporta más de 2.000 damnificados por temblor de 5.1 en Chupaca

El movimiento principal de magnitud 5.1 dejó un saldo trágico de al menos cinco personas fallecidas, identificadas por Indeci y el COEN en Chupaca, Junín. Las víctimas mortales fueron Marino Barreto, Adela Nestares, Hilda Bautista, Jeff Orihuela y Juan Saldivar.

Además, las autoridades contabilizaron 52 viviendas destruidas y 43 inhabitables debido a la precariedad de los materiales de construcción. Desde aquel día el IGP registró una secuencia de sismos con magnitudes entre 3.4 y 3.7 grados en Chupaca.

LEE MÁS: Sismo de magnitud 4.0 se registró al sur de Huacho, según el IGP

Los especialistas indicaron que la escasa profundidad de estos eventos, cercana a los 10 kilómetros, favorece un sacudimiento superficial intenso en la zona urbana.

Cabe indicar que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) recordó que los sismos son fenómenos impredecibles e instó a la población a utilizar únicamente canales oficiales de comunicación.

LEE MÁS: Temblor en Perú: Sismo de magnitud 5.0 se sintió en la costa de Chimbote

Por ello las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantener actualizado su plan familiar de evacuación y contar permanentemente con una mochila de emergencia. La vigilancia técnica continuará de manera indefinida ante la actividad tectónica recurrente en el territorio nacional.