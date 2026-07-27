Nuevo sismo se registró en Chupaca este lunes 27 de julio, informó el IGP. (Foto: IGP)
Nuevo sismo se registró en Chupaca este lunes 27 de julio, informó el IGP. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que se registró un nuevo temblor de magnitud 3.4 en la región Junín este lunes 27 de julio, la décima réplica oficial detectada en la provincia de Chupaca tras el fuerte movimiento telúrico del pasado 18 de este mes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.