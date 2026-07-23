El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que se registró un nuevo temblor de magnitud 3.5 en la región Junín este jueves 23 de julio, la novena réplica oficial detectada en la provincia de Chupaca tras el fuerte movimiento telúrico del último sábado.

El Centro Sismológico Nacional informó que el temblor ocurrió a las 4:51 p.m. y situó el epicentro de este último sismo a 16 kilómetros al sur de la ciudad de Chupaca.

Además, el foco sísmico presentó una profundidad de 12 kilómetros y alcanzó una intensidad de nivel II-III en la localidad, según precisó el organismo estatal en su cuenta en “X” (antes Twitter).

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0490

Fecha y Hora Local: 23/07/2026,16:51:17

Magnitud: 3.5

Profundidad: 12 km

Latitud: -12.20

Longitud: -75.28

Intensidad: II-III Chupaca

Referencia: 16 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/OTp0Mo8K9i — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 23, 2026

Según los informes preliminares de las oficinas del Instituto de Defensa Civil, este movimiento no ocasionó daños materiales adicionales ni víctimas personales en las zonas altoandinas.

El movimiento principal de magnitud 5.1 dejó un saldo trágico de al menos cinco personas fallecidas, identificadas por Indeci y el COEN en Chupaca, Junín. Las víctimas mortales fueron Marino Barreto, Adela Nestares, Hilda Bautista, Jeff Orihuela y Juan Saldivar.

Además, las autoridades contabilizaron 52 viviendas destruidas y 43 inhabitables debido a la precariedad de los materiales de construcción. Desde la noche del sábado, el IGP registró una secuencia de sismos con magnitudes entre 3.4 y 3.7 grados en Chupaca.

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Los especialistas indicaron que la escasa profundidad de estos eventos, cercana a los 10 kilómetros, favorece un sacudimiento superficial intenso en la zona urbana.

Cabe indicar que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) recordó que los sismos son fenómenos impredecibles e instó a la población a utilizar únicamente canales oficiales de comunicación.

Por ello las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantener actualizado su plan familiar de evacuación y contar permanentemente con una mochila de emergencia. La vigilancia técnica continuará de manera indefinida ante la actividad tectónica recurrente en el territorio nacional.