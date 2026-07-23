La Municipalidad de Jesús María inició el montaje de estructuras en la Avenida Brasil para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 2026. Esta labor, coordinada con el Ministerio de Defensa, forma parte de los preparativos logísticos para conmemorar el aniversario de la independencia nacional el 29 de julio.

Los operarios instalan andamios y bases metálicas para las tribunas en los distritos de Jesús María y Pueblo Libre. Actualmente, los trabajos presentan un avance poco menos de la mitad en el sector entre las cuadras 19 y 21, lugar donde se ubicará el palco oficial de las autoridades.

Así avanzan las preparaciones para la Gran Parada Militar y el desfile cívico del 29 de julio del 2026. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)

Así avanzan las preparaciones para la Gran Parada Militar y el desfile cívico del 29 de julio del 2026. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)

Así avanzan las preparaciones para la Gran Parada Militar y el desfile cívico del 29 de julio del 2026. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)

El acondicionamiento de esta vía incluye el mantenimiento de la infraestructura vial y la renovación de la señalización por parte de Emape de la Municipalidad de Lima. Estas acciones buscan garantizar condiciones óptimas para el desplazamiento de las delegaciones durante la ceremonia por el 205 aniversario de la Independencia del Perú.

Desvíos vehiculares y cierres en Av. Brasil por Gran Parada Militar

Las restricciones vehiculares rigen en la vía auxiliar desde el 16 de julio hasta el 4 de agosto por la Gran Parada Militar. El cierre afecta el tramo entre las avenidas De la Policía y Simón Bolívar, limitando el acceso a las cocheras de los residentes en edificios aledaños.

Así avanzan las preparaciones para la Gran Parada Militar y el desfile cívico del 29 de julio del 2026. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)

Así avanzan las preparaciones para la Gran Parada Militar y el desfile cívico del 29 de julio del 2026. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)

Así avanzan las preparaciones para la Gran Parada Militar y el desfile cívico del 29 de julio del 2026. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)

Los conductores que se desplazan desde el Cercado de Lima deben utilizar el jirón Huiracocha para conectar con las avenidas La Marina o La Mar. Asimismo, se sugiere emplear rutas alternas por Cayetano Heredia y el jirón José Manuel Garateche para evitar retrasos en el transporte.

La Policía Nacional reforzará la vigilancia para orientar a los transportistas sobre los cambios en la circulación. Se recomienda a la ciudadanía planificar sus viajes con anticipación y consultar canales informativos para conocer el progreso del montaje y el posterior retiro de las estructuras.

Esta edición del evento oficial será la primera Gran Parada Militar para Keiko Fujimori como presidenta de la República. Su participación en el palco de honor ocurre tras haber sido elegida en las Elecciones Generales del 2026 y asumir formalmente el mandato supremo de la nación el 28 de julio.