Así avanzan las preparaciones para la Gran Parada Militar y el desfile cívico del 29 de julio del 2026. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)
Así avanzan las preparaciones para la Gran Parada Militar y el desfile cívico del 29 de julio del 2026. (Fotos: Diana Marcelo / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Jesús María inició el montaje de estructuras en la Avenida Brasil para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 2026. Esta labor, coordinada con el Ministerio de Defensa, forma parte de los preparativos logísticos para conmemorar el aniversario de la independencia nacional el 29 de julio.

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