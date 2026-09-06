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Resumen

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El Gobierno declaró en estado de emergencia cinco establecimientos penitenciarios del país como parte de las medidas adoptadas para reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar las actividades de organizaciones criminales que operarían desde los centros de reclusión.

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