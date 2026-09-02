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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, ocurrido durante la madrugada del domingo 30 de agosto, y su reciente liberación, un día después, en la ciudad de Trujillo, han conmocionado a la ciudadanía. Se trata de un episodio más de la inseguridad que vive el Perú, pero a una mayor escala: el empresario fue secuestrado por una banda delincuencial que ejecutó un falso operativo policial y cuatro de los acompañantes de la víctima fueron asesinados. Este panorama evidencia una evolución en la forma de operar de estas redes criminales.

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