Tras casi dos meses de intenso viaje por varios rincones del país, la campaña Peruanos que Suman llega a sus últimas semanas invitando a que todos puedan votar por su candidato favorito.

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—Así fue el viaje por el Perú—

El equipo de El Comercio, integrado por el videorealizador Lenin Tadeo y el reportero Miguel Rocca recorrió Lima, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Cajamarca, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Abancay, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco, Huánuco y San Martín en busca de las mejores historias de peruanos que suman, que son innovadores, creativos y resilientes, y están generando cambios en su comunidad y contribuyen a tener una mejor sociedad. Este recorrido por estas localidades se dividió en tres viajes y duró alrededor de mes y medio de arduo trabajo, y los resultados son 9 finalistas que vale la pena conocer.

—Los 9 finalistas—

Elsa Yarleque ayuda a los niños y adultos neurodivergentes, con TDAH y autismo de Huaral, a integrarse a una sociedad que los mira con reparos. Yolanda Cadenillas, de Chimbote, quiere recuperar la bahía El Ferrol, hoy llena de contaminación por la actividad pesquera y desidia de las autoridades. Luis Miguel Zárate es un profesor de Casma que ha construido y gestionado -desde cero- la implementación de un gimnasio artístico para sus alumnos.

Marina Auris es la guardiana del desierto, junto a niños de colegios comenzó a plantar miles de árboles de guarangos, que hoy se pueden ver por todo Ica. En El Carmen, Miguel Ángel Ballumbrosio tiene un centro cultural que forma y fomenta, en los niños y jóvenes, todo el sabor y color de la cultura chinchana. Mientras que en Andahuaylas, Rómulo Zamora es un agricultor de casi 80 años que se ha preocupado porque el riego tecnificado llegue a más familias de la zona.

En Ayacucho, Fredy Castro es un profesor que con un fitotoldo, ha demostrado a sus colegas y alumnos que se puede sembrar a más de 4500 metros sobre el nivel del mar. En Huancavelica, Saturnino Quispe nos mostró el amor por las alpacas que cuida en las faldas del cerro Huamanrazu, a más de 4700 metros de altura. Y en Junín, Fidel Cueva, otro profesor, nos enseñó como un charco ubicado en Chupaca se convirtió en un hermoso humedal que hoy es hogar de miles de aves.

Entre estos 9 finalistas, saldrá el ganador de Peruanos que Suman. Una iniciativa entre el Banco de Crédito del Perú y el diario El Comercio que se realiza por tercera vez y que en esta edición ha tenido un récord de postulantes buscando ser reconocidos por sus acciones. La campaña premiará al primer lugar del concurso con un monto de 30 mil soles, que servirán para que continúe con su buena labor, haga crecer su propuesta y expanda sus beneficios. Además, el segundo lugar se llevará una cifra de 10 mil soles.

Para elegir a los 9 finalistas, un jurado integrado por destacados periodistas de este diario, así como de altos ejecutivos del BCP, fue evaluando cada una de las historias recogidas en cada ciudad por donde pasó el equipo de El Comercio. Tras la elección de estas 9 historias, el concurso entró a su etapa final donde son ustedes, nuestros lectores y usuarios, quienes elegirán al ganador, vía voto en el sitio web https://especial.elcomercio.pe/peruanos-que-suman/.

Las votaciones están abiertas hasta el 6 de noviembre, así que si ya tienes a tu candidato favorito, te invitamos a que votes por él y lo ayudes a ganar en esta tercera edición de la campaña. El 13 de noviembre El Comercio y el BCP anunciarán el nombre del ganador, vía redes sociales y también en la edición impresa del Decano.