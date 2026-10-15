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Resumen

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El ganador se llevará 30 000 soles.
El ganador se llevará 30 000 soles.
Por Miguel Rocca

Tras casi dos meses de intenso viaje por varios rincones del país, la campaña Peruanos que Suman llega a sus últimas semanas invitando a que todos puedan votar por su candidato favorito.

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