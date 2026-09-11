Luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunciara que intervendrá la avenida Javier Prado para regular el tránsito y fiscalizar el transporte informal, El Comercio recorrió la vía e identificó los puntos más críticos. Estas son las principales incidencias que encontró en dichos puntos.

Cabe resaltar que las acciones comprenden aproximadamente 8 kilómetros de la avenida Javier Prado, desde La Molina hasta La Positiva–Francisco Masías, incluyendo la conexión con la Vía Expresa.

Tras identificar los puntos críticos de Javier Prado, El Comercio revisó con mayor detalle las incidencias que se registran en estos tramos. Foto: GEC / Cesar Bueno. / CBM NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Las incidencias

Los puntos que identificó El Comercio son los siguientes:

Av. Javier Prado, a la altura del centro comercial La Rambla (San Borja).

Av. Javier Prado, a la altura del Colegio San Agustín (San Isidro).

Av. Javier Prado, en el tramo comprendido entre la Universidad de Lima y el Jockey Plaza (Surco/La Molina).

Trébol de Javier Prado, en la conexión con la Vía de Evitamiento.

En el primer punto, a la altura de La Rambla, se registró que, en la salida del estacionamiento de dicho centro comercial, en el cruce con el jirón Paolo Ucello, los vehículos que salían con dirección hacia Javier Prado quedaban estancados durante un promedio de 15 minutos y solo podían avanzar media cuadra .

En la salida del estacionamiento de La Rambla, en el cruce con el jirón Paolo Ucello, los vehículos que salían con dirección hacia Javier Prado quedaban estancados durante un promedio de 15 minutos y solo podían avanzar media cuadra. @elcomercio_peru pic.twitter.com/TV2HmEeLWe — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) September 4, 2026

Otro punto que llamó la atención fue la nula presencia de policías de tránsito que resguardaran la zona. No obstante, sí había personal de la ATU que fiscalizaba la llegada del Corredor Rojo.

Tal era el nivel de congestión en ese tramo de la avenida que los pasajeros del Corredor Rojo descendían entre dos y tres cuadras antes del paradero formal.

También se observó la presencia de combis informales y taxis colectivos con dirección al Jockey Plaza. La demanda de estos vehículos es alta debido al poco espacio disponible en los corredores, además de que estos no aceptan pagos en efectivo o, directamente, mediante monederos digitales.

Cabe resaltar que estas combis y colectivos permanecían estacionados en medio de la vía a la espera de sumar más pasajeros.

Congestión, paraderos informales, invasión de carriles y vehículos estacionados complican la circulación y prolongan los viajes. Foto: GEC / Cesar Bueno. / CBM NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

En el segundo punto, a la altura del colegio San Agustín, se constató que, en dirección hacia la estación Javier Prado del Metropolitano y luego hacia la avenida República de Panamá, se forma un cuello de botella que puede generar una congestión de entre 10 y 15 minutos, aproximadamente.

Del mismo modo, en el cruce de la cuadra 9 de Javier Prado Este con la cuadra 29 de Paseo de la República también se registra congestión vehicular para los vehículos que intentan ingresar a la avenida Javier Prado. Esta situación puede prolongarse hasta 20 minutos.

Lo más llamativo es que, en ese mismo cruce de Javier Prado Este con Paseo de la República, una ambulancia no podía avanzar de manera fluida cuando intentaba ingresar a la Javier Prado . En una situación de emergencia, esta demora podría significar minutos clave para una persona que necesita ser trasladada a un centro médico, los cuales pueden resultar determinantes para salvarle la vida.

En el cruce de Javier Prado Este con Paseo de la República, una ambulancia no podía avanzar de manera fluida cuando intentaba ingresar a la Javier Prado. @elcomercio_peru pic.twitter.com/vGDyaAUEVo — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) September 4, 2026

Además, con dirección hacia la Vía Expresa Luis Fernández Bedoya Reyes, se genera una congestión de aproximadamente 11 minutos. Esta se registra tanto entre los vehículos que ya se encuentran en Javier Prado como entre aquellos que se van incorporando desde las vías aledañas, lo que genera un cuello de botella de mayor magnitud.

El tercer punto correspondió al tramo comprendido entre la Universidad de Lima y el Jockey Plaza. A la altura de la casa de estudios, se registró una congestión vehicular considerable debido a los vehículos que ingresaban o salían de la avenida Manuel Olguín. Además, uno de los carriles de la Javier Prado, que no es auxiliar ni exclusivo, es utilizado prácticamente como estacionamiento por algunos taxistas y conductores de vehículos particulares, lo que genera mayor congestión.

En dirección hacia el Jockey Plaza, también se constató que taxis y vehículos particulares invaden el acceso del Corredor Rojo, impidiendo que este pueda llegar hasta su paradero oficial.

En dirección hacia el Jockey Plaza, también se constató que taxis y vehículos particulares invaden el acceso del Corredor Rojo, impidiendo que este pueda llegar hasta su paradero oficial. @elcomercio_peru pic.twitter.com/qNyKCPJQPh — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) September 4, 2026

Además, desde las 3 p.m., dicho tramo registra un incremento considerable de vehículos, una situación que anteriormente se presentaba, de manera habitual, recién alrededor de las 6 p.m.

Finalmente, en el Trébol de Javier Prado, en los alrededores de la sede de Convexia Expo Center, también se registró la presencia de estacionamientos informales improvisados en medio de uno de los carriles de la vía.