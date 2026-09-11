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Resumen

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Luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunciara que intervendrá la avenida Javier Prado para regular el tránsito y fiscalizar el transporte informal, El Comercio recorrió la vía e identificó los puntos más críticos. Estas son las principales incidencias que encontró en dichos puntos.

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