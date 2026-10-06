Las elecciones municipales de este domingo dejaron los primeros resultados sobre quiénes gobernarán los 43 distritos de Lima durante los próximos cuatro años. El avance del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), elaborado a partir de las actas disponibles, no solo perfila a las próximas autoridades, sino también el regreso de antiguos alcaldes a comunas que ya gobernaron. Un análisis de El Comercio identificó que al menos ocho exburgomaestres ocupan el primer lugar en sus respectivos distritos. Algunos dejaron el cargo hace apenas cuatro años; otros podrían retornar después de más de una década.

Los resultados aún no son definitivos. El cómputo continúa mientras se resuelven actas observadas, impugnaciones y pedidos de nulidad. Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señaló que hasta el 28 de octubre se pueden realizar recuentos de votos y procesar solicitudes de nulidad. Estimó que, como máximo, durante los primeros días de noviembre podrían conocerse los resultados de los gobiernos regionales y, posiblemente, de los gobiernos locales.

Con ese avance, algunos retornos comienzan a tomar forma. Felipe Castillo Alfaro lidera en Los Olivos, distrito que ya gobernó durante seis periodos. En Puente Piedra, Esteban Monzón ocupa el primer lugar doce años después de dejar la alcaldía. Jorge Muñoz podría regresar a Miraflores tras su paso por la Municipalidad de Lima, mientras Juan Carlos Zurek encabeza la votación en La Molina ocho años después de culminar su gestión.

Hasta seis gestiones en un mismo distrito

El caso con más periodos acumulados está en Los Olivos. Felipe Castillo Alfaro gobernó durante cinco gestiones consecutivas entre 1996 y 2014 y retornó a la alcaldía entre 2019 y 2022. Ahora alcanza 23.6% por Avanza País y ocupa el primer lugar. De confirmarse el resultado, asumiría por séptima vez la conducción del municipio.

(Facebook Felipe Castillo Alfaro)

Su trayectoria también registra antecedentes judiciales. En 2019 fue condenado a pena privativa de la libertad suspendida por el delito de malversación de fondos, en un proceso relacionado con el uso de recursos municipales para la implementación de una universidad municipal. En su declaración jurada de hoja de vida para las elecciones de 2026, Castillo marcó que no tenía sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos que declarar. Sin embargo, en información adicional consignó que en octubre de 2021 se fijó una reparación civil a favor del Estado. Señaló que la canceló en agosto de 2023. El registro corresponde al expediente N.° 02378-2019-6-0901-JR-PE-02.

Esteban Felizardo Monzon Fernandez. Foto:JNE

En Puente Piedra, Esteban Felizardo Monzón Fernández registra uno de los periodos más largos fuera del cargo. Fue alcalde entre 2011 y 2014. Doce años después, el candidato de Renovación Popular alcanza 35.2%, según la ONPE y lidera en el distrito.

De Miraflores a Lima y nuevamente a Miraflores

Jorge Muñoz Wells gobernó Miraflores durante dos periodos consecutivos, entre 2011 y 2018. Durante esos años se ejecutaron proyectos como el Puente Mellizo Villena Rey y la remodelación de la avenida Larco. En 2019 dejó el distrito para asumir la alcaldía de Lima Metropolitana.

Acuerdo. El concejo municipal dio su apoyo al alcalde Muñoz para que renegocie los contratos. (Foto: Piko Tamashiro)

Su paso por la Municipalidad de Lima terminó antes de completar el periodo. En abril de 2022, el Jurado Nacional de Elecciones declaró su vacancia por haber integrado el directorio de Sedapal mientras ejercía como alcalde. Esta situación configuraba una incompatibilidad establecida en la legislación municipal. Ocho años después de dejar Miraflores, Muñoz registra 42.1% por Avanza País y ocupa el primer lugar.

Juan Carlos Zurek Pardo-Figueroa también podría regresar a una comuna que gobernó durante ocho años. Fue alcalde de La Molina entre 2011 y 2018 y, tras dejar el cargo, postuló a la alcaldía de Lima. Ahora alcanza 36.3% por Somos Perú y lidera en el distrito.

Juan Carlos Zurek alcanza 36.3% por Somos Perú. (Foto: Agencia Andina)

Uno de los casos que trascendió su gestión fue el denominado “Muro de la Vergüenza”, una estructura de 4.5 kilómetros que separaba La Molina de Villa María del Triunfo. En 2017 se presentó una demanda de hábeas corpus contra Zurek, entonces alcalde, por la construcción del muro. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda y ordenó en 2023 la demolición total de la estructura. Determinó que afectaba el derecho al libre tránsito y, de manera conexa, los derechos a la igualdad ante la ley y a la no discriminación.

Los que dejaron sus municipios en 2022

Otros exalcaldes que lideran la votación dejaron sus municipios hace apenas cuatro años. Guillermo Elvis Pómez Cano fue alcalde de Pachacámac entre 2019 y 2022. Tras culminar su gestión pasó a integrar el Concejo Metropolitano de Lima como regidor. El candidato de Somos Perú registra ahora 51.6%, el porcentaje más alto entre los exalcaldes incluidos en este grupo.

José Rubén Delgado Heredia fue elegido alcalde de Punta Negra para el periodo 2019-2022. Ahora registra 26.4% por Perú Moderno y lidera la votación. Durante su gestión fue suspendido temporalmente del cargo luego de que se dictara un mandato de detención en su contra, en el marco de una investigación fiscal. En 2022, el Jurado Nacional de Elecciones restableció la vigencia de su credencial como alcalde.

José Delgado Heredia. Foto: Ministerio Público/Archivo

Ese mismo año, el Ministerio Público informó que el Poder Judicial prolongó por meses la prisión preventiva contra Delgado. Era investigado por los presuntos delitos de organización criminal y contra la administración pública, entre otros. Según la tesis fiscal, habría encabezado una organización denominada “La Jauría del Sur”, presuntamente vinculada a invasiones y tráfico de terrenos. Además, en su declaración jurada de hoja de vida consignó una sentencia en materia familiar/alimentaria correspondiente a una resolución de junio de 2015 del Segundo Juzgado de Paz Letrado Familia Civil de Villa El Salvador.

En San Bartolo, Rufino Enciso Ríos también gobernó entre 2019 y 2022. Cuatro años después, alcanza 38.5% por Somos Perú y ocupa el primer lugar.

Ocho años después

José Luis Huamaní Gonzales gobernó Surquillo entre 2015 y 2018. Ocho años después de dejar el municipio, registra 38.4% por Avanza País y ocupa el primer lugar. En su declaración jurada de hoja de vida consignó una sentencia por usurpación agravada, dictada el 14 de abril de 2021 por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate. La pena fue de cuatro años de prisión, suspendida por tres años bajo reglas de conducta. Huamaní declaró que la pena se encuentra cumplida. El proceso corresponde al expediente N.° 05126-2017-0-3205-JR-PE-02.

La continuidad también marcó la elección

El retorno de antiguos alcaldes no fue la única fórmula de continuidad en estas elecciones. En julio, El Comercio identificó a más de veinte alcaldes impedidos de tentar una reelección inmediata que aparecían como primeros regidores o tenientes alcaldes de las listas que pretendían sucederlos.

Dos de ellos terminaron nuevamente como candidatos a alcalde. Richard Soria, en El Agustino, Jesús Maldonado, en San Juan de Lurigancho y Alfredo Reynaga Ramirez en Independencia, fueron inscritos inicialmente como primeros regidores. Tras la renuncia de los candidatos originales, pasaron a encabezar sus respectivas listas y ahora ocupan el primer lugar en sus distritos. A diferencia de los exalcaldes mencionados anteriormente, ellos llegan a esta elección desde el ejercicio del cargo.