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Exalcaldes que dejaron sus municipios hace entre cuatro y doce años encabezan los primeros resultados de la ONPE y podrían volver a ocupar el sillón municipal.
Exalcaldes que dejaron sus municipios hace entre cuatro y doce años encabezan los primeros resultados de la ONPE y podrían volver a ocupar el sillón municipal.
Por Abby Ardiles

Las elecciones municipales de este domingo dejaron los primeros resultados sobre quiénes gobernarán los 43 distritos de Lima durante los próximos cuatro años. El avance del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), elaborado a partir de las actas disponibles, no solo perfila a las próximas autoridades, sino también el regreso de antiguos alcaldes a comunas que ya gobernaron. Un análisis de El Comercio identificó que al menos ocho exburgomaestres ocupan el primer lugar en sus respectivos distritos. Algunos dejaron el cargo hace apenas cuatro años; otros podrían retornar después de más de una década.

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