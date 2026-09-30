La madrugada del lunes, Pedro Vega fue asesinado dentro de su vehículo en el paradero Primera de Pro, en Los Olivos. Sus compañeros señalaron que desde inicios de año eran extorsionados por una banda que les exigía S/40 semanales y que, semanas antes, había amenazado con matar a uno de los conductores si dejaban de pagar. Tras el crimen, los atacantes incendiaron la unidad.

Colectivero es asesinado por extorsionadores en Los Olivos. un conductor de una minivan falleció luego de que su vehículo fuera incendiado

Horas después, dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra un bus de la empresa Machu Picchu en el cruce de las avenidas Morales Duárez y Universitaria. El conductor y una pasajera resultaron heridos. La Policía deberá determinar el móvil, aunque una de las hipótesis apunta a una posible extorsión por las amenazas y ataques previos contra la empresa.

En 2021 se contabilizaron 4.761 denuncias por extorsión. Entre agosto de 2025 y julio de 2026 fueron 26.217, más de cinco veces la cifra registrada en 2021, según información del Ministerio Público procesada por el Instituto Peruano de Economía (IPE).

El contraste aparece al revisar la población penitenciaria por este delito. De acuerdo con información del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) procesada por el IPE, los internos procesados por extorsión pasaron de 315 en diciembre de 2021 a 1.028 en el registro más reciente, más de tres veces la cifra inicial.

Denuncias y población penitenciaria. Fuente: IPE

Entre quienes ya cuentan con una sentencia, la trayectoria es distinta. En diciembre de 2021 había 712 internos sentenciados por extorsión, mientras que en el periodo más reciente se registran 650. Son 62 menos, una reducción cercana al 9%.

Los registros corresponden a etapas distintas y no permiten determinar cuántas de las denuncias terminaron en una sentencia. La comparación del IPE muestra, sin embargo, que mientras las denuncias crecieron más de cinco veces y aumentó el número de procesados encarcelados, la cantidad de internos sentenciados por extorsión es menor que en 2021.

Extorsión y subregistro

Frank Casas, experto en seguridad, advierte que incluso el crecimiento de las denuncias debe analizarse considerando una parte del fenómeno que las estadísticas no alcanzan a registrar a las víctimas que no denuncian.

“Seguramente siempre habrá una cifra negra, pero digamos es claro que el fenómeno por lo menos no se ha detenido”, sostuvo. Según Casas, aunque las denuncias también presentan limitaciones, permiten observar la magnitud de personas que sí acudieron a las autoridades para reportar este delito.

Transportistas denuncian extorsiones tras asesinato de conductor en Collique. (Foto: César Grados/@photo.gec)

El especialista señaló además que la extorsión no se restringe a Lima y Trujillo, sino que también se registra en otras zonas urbanas y comerciales del país. Esto, precisó, tampoco significa que su presencia sea homogénea. “No es que, digamos, todos los distritos de Lima se estén dando esto”, explicó.

¿Cómo medir la respuesta?

El contraste entre las denuncias y la población penitenciaria no permite, por sí mismo, medir la efectividad de las políticas aplicadas contra la extorsión. Para Casas, una de las dificultades está precisamente en la falta de indicadores que permitan evaluar sus resultados.

“Ninguna de las políticas que ha implementado el Gobierno ha terminado por generar mayor nivel de impacto. En principio porque tampoco hay indicadores que permitan medir eso”, sostuvo.

Casas cuestionó además que exista una estrategia con parámetros que permitan conocer los resultados concretos de las medidas adoptadas. “No ha habido una estrategia clara, mensurable, donde permita dar cuenta de qué manera esta creación de estos grupos está resultando en algo”, explicó.

Cinco años separan los registros comparados. En ese periodo, las denuncias por extorsión pasaron de 4.761 a 26.217 y los procesados encarcelados de 315 a 1.028. Entre los sentenciados privados de libertad, en cambio, el registro pasó de 712 a 650.