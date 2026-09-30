Resumen

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Extorsionadores balean bus de la empresa Machu Picchu. En el atentado, el chofer del bus y una pasajera resultaron heridos de gravedad y fueron llevados al hospital por vecinos de la zona. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Extorsionadores balean bus de la empresa Machu Picchu. En el atentado, el chofer del bus y una pasajera resultaron heridos de gravedad y fueron llevados al hospital por vecinos de la zona. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Por Abby Ardiles

La madrugada del lunes, Pedro Vega fue asesinado dentro de su vehículo en el paradero Primera de Pro, en Los Olivos. Sus compañeros señalaron que desde inicios de año eran extorsionados por una banda que les exigía S/40 semanales y que, semanas antes, había amenazado con matar a uno de los conductores si dejaban de pagar. Tras el crimen, los atacantes incendiaron la unidad.

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