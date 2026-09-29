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El próximo 2 de octubre, la última prórroga del estado de emergencia en la provincia de Pataz, La Libertad, llegará a su fin.
El próximo 2 de octubre, la última prórroga del estado de emergencia en la provincia de Pataz, La Libertad, llegará a su fin.
Por Abby Ardiles

El próximo 2 de octubre, la última prórroga del estado de emergencia en la provincia de Pataz, La Libertad, llegará a su fin. La medida excepcional se mantiene desde febrero de 2024 y, entre dos declaratorias y sucesivas ampliaciones, acumula más de dos años y medio de vigencia. Actualmente, las Fuerzas Armadas mantienen el control del orden interno con apoyo de la Policía Nacional, mientras continúa la inmovilización social obligatoria entre las 10 p.m. y las 5 a.m.

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