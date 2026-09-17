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Catherin Méndez Araujo habría sido mencionada por Jhonsson para que reciba S/1 millón.
Catherin Méndez Araujo habría sido mencionada por Jhonsson para que reciba S/1 millón.
Por Abby Ardiles

Este jueves, el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco-EESCOOT) detuvo a Catherin Yanet Méndez Araujo, expareja de Johnsson Cruz Torres, presunto cabecilla de Los Pulpos. Su nombre aparece en las conversaciones encontradas en uno de los teléfonos incautados al investigado, en las que se coordinaba la entrega de S/1 millón a su favor.

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