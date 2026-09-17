Este jueves, el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco-EESCOOT) detuvo a Catherin Yanet Méndez Araujo, expareja de Johnsson Cruz Torres, presunto cabecilla de Los Pulpos. Su nombre aparece en las conversaciones encontradas en uno de los teléfonos incautados al investigado, en las que se coordinaba la entrega de S/1 millón a su favor.

Antes de ser detenido en Bolivia y trasladado al Perú, Johnsson dio una última orden a un contacto que tenía agendado como “Black”. Le indicó que debía repartir parte del dinero obtenido producto del secuestro de Jens Lara entre sus allegados más cercanos: S/1 millón para Catherin y otros S/430 mil para una de sus hijas.

Chats revelan las coordinaciones de envío de dinero que realizó "Jhonsson Pulpo" desde Bolivia.

“1 millón para Catherin y 430.000 para mi hija. Me van a canear, ya perdí hermano”, se lee en uno de los mensajes encontrados en el dispositivo.

La Policía identificó a la mujer a la que hacía referencia el investigado como Catherin Yanet Méndez Araujo, con quien Cruz Torres tuvo dos hijos. No obstante, con su última pareja, identificada como Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, tuvo una hija cuyo nombre el propio Johnsson desconoce, aunque sabe que nació en Chile.

Los detalles del hecho que vincula a Méndez Araujo

La coordinación para la entrega del dinero no fue lo único que se encontró en sus comunicaciones. Según una declaración brindada por una persona registrada bajo el seudónimo de “Juan”, este informó a la Policía en Juliaca, el pasado 1 de septiembre, que tenía información privilegiada sobre Los Pulpos y, especialmente, sobre las actividades de Cruz Torres.

Según un acta a la que accedió El Comercio, en agosto Johnsson ordenó a su primo Óscar Daniel Cruz Basilio secuestrar a Jens Lara debido a que este habría dejado de pagar cupos extorsivos y, por tanto, ya no se encontraba bajo el falso sistema de “seguridad” impuesto por la organización.

“El secuestro se realizó el 30 de agosto de 2026 en horas de la madrugada, cuando el empresario salía de la discoteca Nosso en compañía de su pareja y amistades en su camioneta blanca, pero a los gatilleros se les fue la mano y mandaron al piso a los ocupantes de la camioneta y se llevaron “Jenss”; por eso “Jhonsson” se molestó con “Oscar” y decidió realizar la negociación directamente con un garante de la familia”, declaró el testigo.

Declaración de testigo protegido en el caso Los Pulpos.

El hombre sostuvo que la familia de Jens Lara pagó un total de dos millones de soles por su rescate. Parte del dinero, según su versión, fue entregado en efectivo y el monto restante mediante una transferencia bancaria. Esta información fue contrastada con las órdenes que Johnsson dio posteriormente para hacer llegar más de un millón de soles a su expareja y a su hija.

“Ayer “Jhonsson” y “Zeta/Zurdo” fueron agarrados por los bolivianos, le encontraron dinero en dólares, ese dinero es parte del rescate pagado por la familia del empresario, además días antes del secuestro uno de sus chacales de “Jhonsson” depositó S/50.000 en efectivo a “Zeta/Zurdo” para que se muevan de su zona por seguridad”, explicó el testigo en referencia a Gabriel Saúl Mendocilla Gómez, quien también fue detenido en Bolivia junto a Cruz Torres.

Inicialmente, la negociación para la liberación llegó a estimarse entre los 4 y 5 millones de dólares. Incluso, la familia estuvo buscando la manera de conseguir el dinero para pagar el rescate. Entre el contenido encontrado en el teléfono de Johnsson había videos en los que Jens pedía a su familia que realizara el pago porque, de lo contrario, le cortarían los dedos. Otro testigo clave declaró que, en realidad, se pagaron dos millones de dólares por su liberación.

A Johnsson le incautaron tres teléfonos. Durante el deslacrado de uno de ellos se encontraron no solo videos en los que Jens aparecía amordazado, con cinta en el rostro y desnudo, sino también grabaciones realizadas con un dron que habrían seguido paso a paso las acciones durante el secuestro y el asesinato de cuatro personas en Trujillo, el pasado 30 de agosto.

Además, entre las evidencias recogidas del celular de Johnsson se encontró información sobre cómo había planificado repartir dinero entre sus operadores en Trujillo. En listas organizadas detallaba quiénes debían recibir pagos y los montos destinados a distintos integrantes de la organización.

Se suspende por tercera vez la audiencia

La tarde de hoy, se suspendió por tercera vez la audiencia de prisión preventiva contra Johnsson Cruz Torres y otros ocho integrantes de la organización criminal Los Pulpos por el secuestro de Jens Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas en Trujillo, ocurrido el pasado 30 de agosto.

La cuarta sesión fue programada para las 8:00 a.m. del viernes 18 de setiembre. La suspensión se produjo luego de que el juez Eduardo Medina Carranza decidiera incorporar al proceso a Joyce Bereche Macco, propietario de la camioneta Hilux utilizada durante el crimen, quien fue detenido este último miércoles en Yurimaguas, San Martín.

El juez Eduardo Medina manifestó su malestar por la interrupción recurrente de las sesiones virtuales del proceso. “Resulta atendible el pedido de la defensa. Me preocupa porque es la tercera suspensión de audiencia, pero no son por situaciones atribuibles al juzgado, son situaciones externas”, afirmó en la audiencia virtual.

Videos enviados como prueba de vida de Jenss Lara para pedir 2 millones de soles a sus familiares. Fiscalía los presentó en audiencia de pedido de prisión preventiva contra "Jhonsson Pulpo". (Justicia TV)

Durante la audiencia, el abogado César Urbina solicitó un tiempo prudencial para comunicarse con su patrocinado Joyce Bereche Maco, tras su reciente traslado a Trujillo, por lo que optó por pedir la suspensión de la sesión.

En tanto, la fiscal Andrea Lavado sostuvo que debido al mal clima se dificultó el viaje del detenido y su defensa desde Lima hacia Trujillo.

El titular del juzgado añadió que espera que la postergación responda a motivos climáticos “y que no sea por situaciones que la Policía Nacional del Perú no ha desarrollado correctamente”.

El Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra la cúpula de Los Pulpos por los presuntos delitos de secuestro extorsivo y homicidio calificado. La tesis fiscal sostiene que Johnsson Cruz Torres dirigió todo el operativo violento desde el extranjero mediante transmisiones digitales.

En la audiencia también se evaluará el pedido de prisión preventiva contra Gabriel Alexander Mendocilla Gómez, Julio Zavaleta Quezada, Frank Junior Quezada Cruz, César Iván García Rivera, Ángel Fabricio Bocanegra Linares, José Miguel Cerrepe Dávila, Roy Peter Bocanegra Aguilar y Roy Stiven Bocanegra Marreros.