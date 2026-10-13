Un hombre amenazó de muerte e insultó con expresiones homófobas a dos clientes que almorzaban en un restaurante McDonald’s, en el distrito limeño de Miraflores. El incidente ocurrió el lunes 12 de octubre y quedó registrado en videos difundidos en Instagram por uno de los afectados, quien anunció que iniciará acciones legales contra el responsable.

“Los mato, y lo peor es que no bromeo”, se escucha decir al sujeto en una de las grabaciones. Durante el altercado, también afirmó que la homosexualidad era un pecado y sostuvo que las personas homosexuales irían al infierno si no se arrepentían. En otro video, se identificó como “homófobo” y expresó su rechazo a que personas homosexuales se le acercaran o lo miraran.

De acuerdo con el testimonio de uno de los afectados, la agresión ocurrió mientras almorzaba con un compañero, luego de salir de un salón de manicura. Según su relato, el hombre se acercó sin que mediara una provocación previa y comenzó a realizar comentarios discriminatorios.

El denunciante cuestionó que algunas personas utilicen sus creencias religiosas para juzgar a otras por su orientación sexual. Asimismo, señaló que el sujeto habría intentado disculparse, pero ambos afectados rechazaron el gesto. El personal del establecimiento intervino para retirar al hombre del local y brindó asistencia a los clientes.

“Soy una persona fuerte, he atravesado muchas situaciones difíciles en la vida y suelo mantenerme firme. Pero hoy me sentí muy vulnerable, y todavía me siento así. Nadie debería pasar por algo como esto ”, manifestó el denunciante.

El afectado también advirtió que este tipo de agresiones puede tener un mayor impacto en personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “Esto no puede quedar impune. Vamos a ir hasta el final ”, sostuvo al anunciar que emprenderá acciones legales.

Reacciones en redes sociales

La difusión de los videos generó reacciones de rechazo en redes sociales, donde usuarios pidieron identificar al responsable y esclarecer los hechos. Entre las figuras públicas que se pronunciaron sobre el caso figuran la actriz y activista trans Javiera Arnillas, el actor Stefano Meier, la cantante Daniela Darcourt, la excongresista Susel Paredes y el integrante del Colectivo Marcha del Orgullo, Jorge Apolaya.

En las plataformas digitales también circularon señalamientos sobre la presunta identidad del hombre. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada de manera independiente y deberá ser verificada por las autoridades competentes.