Hombre amenaza de muerte e insulta a dos clientes con expresiones homófobas. (Foto: Captura de Instagram / @reinaldo_rvs)
Hombre amenaza de muerte e insulta a dos clientes con expresiones homófobas. (Foto: Captura de Instagram / @reinaldo_rvs)
Por Redacción EC

Un hombre amenazó de muerte e insultó con expresiones homófobas a dos clientes que almorzaban en un restaurante McDonald’s, en el distrito limeño de Miraflores. El incidente ocurrió el lunes 12 de octubre y quedó registrado en videos difundidos en Instagram por uno de los afectados, quien anunció que iniciará acciones legales contra el responsable.

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