La 47.ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma, ofrecerá más de 200 actividades culturales en el parque Kennedy de Miraflores a partir del 27 de noviembre al 9 de diciembre,ofreciendo a la comunidad lectora una amplia oferta de novedades, manteniendo el ingreso libre para todo el público.

El evento es organizado por la Cámara Peruana del Libro (CPL), promovido por la Municipalidad de Miraflores y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura. Este encuentro literario, el más longevo de Lima, regresa con una programación diversa.

FOTOS: CÁMARA PERUANA DEL LIBRO

Destacada presencia nacional e internacional

El encuentro reunirá a autores nacionales de reconocida trayectoria en la narrativa, la investigación y los contenidos de divulgación, tales como Alonso Cueto, Carmen Mc Evoy, Guillermo Niño de Guzmán, Sol Carreño, Aldo Bartra, Phillip Chu Joy, Ricardo Silva-Santisteban, Luis Eduardo García, Américo Mendoza Mori, Roxana Crisólogo y Luis Rodríguez Pastor.

Además, la programación dedicará mesas especiales a conmemorar el legado de figuras clásicas como Blanca Varela, Magda Portal, Julio Ramón Ribeyro, José María Arguedas y Carlos Augusto Salaverry.

En el plano internacional participará la autora mexicana América Rodas, creadora de gran repercusión entre los lectores jóvenes; la escritora y periodista argentina Florencia Etcheves, especialista en policiales y guionista de adaptaciones para Netflix como Perdida (basada en su novela Cornelia) y La corazonada (adaptación de La virgen en tus ojos); el gestor cultural y editor argentino Esteban Castromán, coordinador del espacio Zona Futuro en la Feria del Libro de Buenos Aires; el poeta y docente argentino Patricio Foglia; y el cantautor y escritor argentino Daniel Sacro.

FOTOS GIOVANNA FERNANDEZ EL COMERCIO / GIOVANNA FERNANDEZ

La feria contará con 68 stands de editoriales y librerías, y presentará más de 200 actividades culturales distribuidas en tres auditorios: las tradicionales salas Antonio Cisneros y Pilar Dughi, y el nuevo auditorio Blanca Varela.

Esta infraestructura permitirá desplegar una variada agenda que incluye el V Encuentro de Bookfluencers, talleres científicos STEAM con la Universidad Peruana Cayetano Heredia y espectáculos familiares a cargo de Los Hermanos Paz, Carmen Pachas Piélago y veladas de cuentos de Navidad con François Vallaeys.

Asimismo, en sintonía con las fiestas de fin de año y bajo el lema central “El mejor regalo lo encuentras en la Feria del Libro Ricardo Palma”, el recinto incorporará un módulo especial con sobres de papel conmemorativos para que los lectores puedan envolver sus libros y entregarlos como obsequios de Navidad a familiares y amigos.

FOTOS: CÁMARA PERUANA DEL LIBRO

Horarios de actividades

Entre las más de 200 actividades que se desarrollarán diariamente entre las 2:00 p. m. y las 9:00 p. m., destacan diez presentaciones y conversatorios clave:

Presentación de Cusco post Inca: Viernes 27 de noviembre, 5:00 p. m. (Auditorio Blanca Varela). Participan: Nina Humala, Miguel Ángel Farfán, Carmen Álvarez y Américo Mendoza Mori. Organiza: El Lamparero Alucinado Ediciones. Presentación de José Faustino Sánchez Carrión: Viernes 27 de noviembre, 8:00 p.m. (Auditorio Pilar Dughi). Participan: Pedro Guibovich, Ainaí Morales y Carmen Mc Evoy. Organiza: Fondo de Cultura Económica del Perú. Conversatorio Leer con otros: lo que pasa cuando un libro se convierte en conversación: Sábado 28 de noviembre, 4:00 p.m. (Auditorio Pilar Dughi). Participan: Amador Villanueva, Sol Carreño y Fernanda Acosta (@aquelarrelector_). Organiza: Libros del Zorro Rojo. Presentación de Aventura infinita (Phillip Chu Joy): Sábado 28 de noviembre, 5:00 p. m. (Auditorio Antonio Cisneros). Participa: Phillip Chu Joy. Organiza: Grupo Planeta. Presentación de Preguntas que no te dejan dormir (Aldo Bartra): Sábado 28 de noviembre, 8:00 p.m. (Auditorio Antonio Cisneros). Participa: Aldo Bartra. Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial. V Encuentro de Bookfluencers: Domingo 29 de noviembre, 2:00 p. m. a 4:30 p.m. (Auditorio Antonio Cisneros). Organiza: Cámara Peruana del Libro. Presentación de Memorias de una limeña (Alonso Cueto): Domingo 29 de noviembre, 6:00 p.m. (Auditorio Antonio Cisneros). Participa: Alonso Cueto. Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial. Presentación de Madame Borges (Florencia Etcheves): Miércoles 2 de diciembre, 8:00 p.m. (Auditorio Pilar Dughi). Participa: Florencia Etcheves. Organiza: Grupo Planeta. Conversatorio Las dudas del mudo. El Ribeyro que no cabe en un cuento: Viernes 4 de diciembre, 6:00 p.m. (Auditorio Antonio Cisneros). Participan: María José Correa, Guillermo Niño de Guzmán y Luis Rodríguez Pastor. Organiza: Cámara Peruana del Libro y Epígrafe. Presentación de La conquista perfecta (América Rodas): Domingo 6 de diciembre, 2:00 p.m. (Auditorio Antonio Cisneros). Participa: América Rodas. Organiza: Cámara Peruana del Libro y Penguin Random House Grupo Editorial.

Ingreso libre

La 47.° Feria del Libro Ricardo Palma abrirá sus puertas al público con ingreso libre de lunes a domingo, en un horario de 11:00 a. m. a 10:00 p. m. en el Parque John F. Kennedy de Miraflores, con acceso gratuito.

Las actividades culturales iniciarán diariamente a partir de las 2:00 p. m.

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