Resumen

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Nacido en Valparaíso, Álvaro Bisama es escritor, magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile y doctor en Literatura por la Universidad Católica de Chile. (Foto: Nancy Chappell/ El Comercio)
Nacido en Valparaíso, Álvaro Bisama es escritor, magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile y doctor en Literatura por la Universidad Católica de Chile. (Foto: Nancy Chappell/ El Comercio)
/ NANCY CHAPPELL
Por Enrique Planas

En “Oráculo”, su más reciente novela, Álvaro Bisama diseña una casa que es un umbral hacia otro mundo. Suma relatos que confunden lo histórico con lo siniestro, convocando cosmonautas perdidos, piratas, poetas modernistas, archivistas y ladrones decimonónicos. La casa funciona como centro de gravedad, un alfiler que atraviesa un mapa arrugado, conectando distintos tiempos y espacios: la Lima de 1870, el Santiago gótico de los años noventa, los pantanos de Luisiana y unas playas de Iquique pobladas por zombies, excombatientes en la guerra del Pacífico.

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