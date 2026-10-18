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Resumen

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A la izquierda: fotografía de Gauguin tomada en París o Bretaña, entre 1893 y 1894. A la derecha: autorretrato con paleta, realizado en la misma época, en el que el artista se pinta con rasgos indígenas.
A la izquierda: fotografía de Gauguin tomada en París o Bretaña, entre 1893 y 1894. A la derecha: autorretrato con paleta, realizado en la misma época, en el que el artista se pinta con rasgos indígenas.
Por Enrique Planas

“Soy un salvaje peruano. Si os digo que, por línea materna, desciendo de un Borgia de Aragón, virrey de Perú, diréis que no es cierto y que me estoy dando importancia”. El pintor Paul Gauguin dejó esta frase por escrito en su libro de memorias y reflexiones “Antes y después” (Avant et après), redactado en las islas Marquesas entre enero y febrero de 1903, semanas antes de morir. Para Cécile Michaud, directora de Maestría de historia del Arte de la PUCP, se trata de una cita clave en la cual el artista abraza y reconstruye esa identidad mítica vinculada a su infancia en Lima. Un recurso provocador frente a los burgueses de su tiempo y los miembros de la Academia francesa.

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Entrevista