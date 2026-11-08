Resumen

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Carlos López Degregori. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
Carlos López Degregori. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
Por José Carlos Yrigoyen

“Si quieres saber de mi vida, vete a mirar el mar”, escribió Martín Adán, y Carlos López Degregori (Lima, 1952) hace eco de aquella prescripción. Su último libro de poemas, “Transmarinas”, convierte el mar y sus alrededores en una isotopía desde la que el autor reclama un espacio para su vivencia, tanto biográfica como cultural. Es claro que desde su artefacto multigenérico “A mano umbría” (2019), o más bien desde su recopilación cancelatoria “Lejos de todas partes”, la poesía de López, sin desgajarse de sus obsesiones primordiales, ha virado hacia territorios inéditos con respecto a la primera parte de su obra: la autoficción, el mestizaje radical de referencias, la dicción ensayística. Son ricos materiales que nutren este nuevo periodo y que, manufacturados con oficio, nos han deparado un fruto notable como “Variaciones Victoria” (2022), una de las cimas creativas de este poeta de personalísima marginalidad.

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