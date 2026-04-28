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Patrick Charpenel es parte de la sumatoria de esfuerzos que le dan poder a la comunidad latina en Estados Unidos.
Patrick Charpenel es parte de la sumatoria de esfuerzos que le dan poder a la comunidad latina en Estados Unidos.
/ Stefanie Keenan
Por Enrique Planas

Es muy interesante la historia del Museo del Barrio en Nueva York. Más allá de los grandes museos de esta ciudad, la institución ubicada en la parte alta de la Quinta Avenida, en el barrio de East Harlem (también conocido como Spanish Harlem o “El Barrio”), propone una identidad muy cercana, no solo con el vecindario que lo acoge, sino con el centro de su colección, basada en el arte de Puerto Rico. Patrick Charpenel, máster en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, director de la institución, forma parte de la sumatoria de esfuerzos que le dan poder a la comunidad latina en Estados Unidos. Bad Bunny, con un concierto en el Super Bowl que supuso un simbólico golpe para el actual inquilino de la Casa Blanca, no es un caso aislado.

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