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Estampa de sir Francis Bacon hacia 1610, como aparece en el libro "Vidas de ingleses eminentes e ilustres” ( 1934 ), de Samuel Freeman.
Estampa de sir Francis Bacon hacia 1610, como aparece en el libro "Vidas de ingleses eminentes e ilustres” ( 1934 ), de Samuel Freeman.
/ Samuel Freeman
Por Rubén Quiroz Ávila

Una vez, un profesor universitario, a pesar de las pruebas que demostraban que su explicación era errónea y señalaban todo lo contrario a lo que sostenía con fervor, afirmó, muy orondo, que quien estaba equivocada era la realidad.

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