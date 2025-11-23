“Está bien juzgar los libros por la portada”

Cumple veinte años decidida a “hacer la América”. En su vigésimo aniversario, la editorial española “Libros del Asteroide” se suma al ecosistema editorial local, llena de proyectos, en una sociedad con Penguin Random House para compartir su cadena de distribución. La noticia, que podría leerse en un breve de la sección Economía, es una gran noticia para los lectores locales. Se trata de un sello independiente y sofisticado, con un prestigioso catálogo, un diseño estimulante y colores deliciosos.

Como señala al otro lado de la pantalla su editor Luis Solano, vigués nacido en Santiago de Compostela (1972), el diseño para esta casa editora, creado originalmente por Enric Jardí, ha sido fundamental a lo largo de dos décadas de producción. “La idea era hacer una marca en la que los lectores pudieran fiar. Una marca reconocible. Los libros debían parecerse entre sí y a la vez ser muy distintos. Un lector no debía confundirlos en la librería. Y la única manera para que un libro sea reconocible es a través de su diseño”, afirma. Así, la fórmula resulta entrañable para los seguidores de este sello instalado en Barcelona: portadas que juegan con el bitono, impresas en paletas de color Pantone puro.

“¿Qué opinas del lugar común que afirma que no hay que juzgar un libro por su portada?” le preguntamos. Contrario al dicho popular, para Solano, en el caso de los libros, está bien ese juicio desde la superficie. “Hay una frase muy bonita de Juan Ramón Jiménez, que decía: ‘en cada edición diferente, los libros dicen cosa distinta’. Al final, los libros son objetos que van a durar en el tiempo. Ahora, una vez leídos, sí que hay que juzgarlos por el interior. Pero antes, está bien juzgarlos por la portada”, comenta.

De planeta al Asteroide

El nombre de la editorial se origina con la propia biografía del editor, que con poco más de treinta años se retira del grupo Planeta para crear su propio sello en 2004, algo pequeño en comparación, un simple “asteroide”. Y si Jorge Herralde decía que su biografía era el catálogo de su editorial Anagrama, para Solano su producción editorial podría compararse a la carta de un buen restaurante. “Preparas el año y sabes que tienes que darle al lector platos de entrada y principales, cosas duras y cosas más fáciles. Cosas más largas, o más lentas. Tiene que haber un equilibrio”, afirma.

Así, además de novelas, el sello tiene una línea muy concreta y coherente de ensayos y textos de no ficción. Según el editor, en los últimos treinta años, ha surgido entre los lectores un profundo interés por la no ficción. “Últimamente ha habido un giro desde la narrativa más convencional hacia una ficción basada en géneros híbridos, que absorbe la memoria, la crónica y la novela basada en hechos reales. Es por ahí donde ha derivado la literatura contemporánea”, dice Solano, citando autores de su sello como el chileno Alejandro Zambra, la argentina Leila Guerriero o el guatemalteco Eduardo Halfon.

El arribo de Libros del Asteroide en nuestras costas viene asistido por el grupo Penguin Random House, que comparte su cadena de distribución en América Latina. Se trata de una estrategia muy interesante en que un sello independiente se ha asociado con una de las grandes casas de la edición en nuestra región. Si bien por tradición los editores pequeños demonizan a los sellos grandes para reivindicar su espacio, Solano prefiere citar a Jaume Vallcorba, editor de la prestigiosa El acantilado, quien decía que el editor independiente “es aquel que busca el equilibrio entre la rentabilidad que debe tener su empresa y la calidad literaria de lo que publica”.

“Todos somos profesionales. Penguin Books posee el 25% de la edición en lengua española en todo el mundo, mientras que Planeta tiene otro 25%. Me parece lógico unirte a aquellos que saben más que tú del mercado y que te pueden ayudar con su red de distribución”, afirma el editor.

Pero hablemos de libros: el desembarco editorial para temporada navideña se basa en una selección de veinte libros, coincidiendo con el aniversario del sello. Entre ellos Solano destaca “Hamnet”, la popular novela de Maggie O’Farrell sobre el probable hijo de William Shakespeare; “Claus y Lucas”, trilogía de la emblemática escritora húngara Agota Kristof; “Teoría de la gravedad” antología de crónicas y ensayos de la argentina Leila Guerriero; “Vivir con nuestros muertos” de la rabina francesa Delphine Horvilleur; “Tarántula”, novela del guatemalteco Eduardo Halfon o “Se acabó el recreo”, del italiano Dario Ferrari, descacharrante sátira sobre el mundo de la universidad, la burocracia de los doctorados y las argollas organizadas en torno al gremio catedrático. La mesa está servida.