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Hallan en Cusco una ciudadela inca cuatro veces más grande que Machu Picchu: el misterio de T'aqrachullo. Foto: Arturo Rodríguez / National Geographic / Andina
Hallan en Cusco una ciudadela inca cuatro veces más grande que Machu Picchu: el misterio de T'aqrachullo. Foto: Arturo Rodríguez / National Geographic / Andina
Por Redacción EC

Un sorprendente hallazgo arqueológico en la región Cusco podría cambiar lo que se conoce sobre los últimos años del Imperio Inca. Se trata de T’aqrachullo o Ancocagua, un asentamiento ubicado a 225 kilómetros al noroeste de Machu Picchu que, según recientes investigaciones, sería hasta cuatro veces más grande que la ciudadela inca.

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