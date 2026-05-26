Por Fernando Roca Canales

A inicios de este año, Chevrolet dio un paso más en su estrategia de electrificación, presentando el Captiva 100% eléctrico y una variante híbrida enchufable, que ofrecen reducir las emisiones de CO2 y ahorrar combustible. Para corroborar esto, realizamos una prueba de rendimiento al Captiva híbrido enchufable (PHEV) y te contamos cuán eficiente es respecto al Captiva gasolinero de 1,5 litros turbo.

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