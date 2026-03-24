“La llegada de Destinator representa un paso fundamental para Mitsubishi en Perú. Buscamos ampliar nuestra presencia en el segmento SUV y reforzar nuestro compromiso con las familias peruanas en ofrecer vehículos que las acompañen en momentos importantes. No se trata solo de llegar a un destino, sino de disfrutar el viaje juntos”, señaló Ider Cifuentes, gerente de Mitsubishi Motors Perú.

El Destinator apareció por primera vez a nivel mundial cuando se presentó en el Salón Internacional del Automóvil de Gaikindo Indonesia en 2025. Rápidamente, el modelo comenzó a comercializarse en el sudeste asiático para luego llegar a Latinoamérica. Llega desde la fábrica de Krama Yudha, en Indonesia y tendrá una dura competencia con algunos modelos ya posicionados como el Chevrolet Captiva, Hyundai Grand Creta y Kia Carens.

Vista frontal del Mitsubishi Destinator, el nuevo SUV de tres filas presentado por la marca japonesa. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La plataforma que utiliza es la misma que integra el Outlander Sport, modelo que en Ruedas & Tuercas hemos probado más de una vez. Sin embargo, es casi 25 cm más largo y utiliza un motor más potente.

Respecto a su curioso nombre, deriva del término inglés Destination. Así lo explicó Mauricio Cabrera, jefe de producto de Mitsubishi Perú. “Destinator hace referencia a que el vehículo puede llevarte a cualquier destino”, agregó. Asimismo, señaló que, a pesar de contar solo con tracción delantera, es un vehículo capaz de afrontar terrenos complicados gracias a la gestión de sus modos de conducción.

El perfil lateral muestra una carrocería elevada y llantas de 18 pulgadas, elementos propios de los SUV de la marca. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Sobre su posicionamiento, con 4.680 mm de largo, 1.840 mm de ancho y 1.780 mm de alto, se ubica por encima del Outlander Sport y Eclipse Cross, pero apenas por debajo del Outlander. De hecho, solo es 4 cm más corto, 2,2 cm más angosto y 3 cm más alto. Esos centímetros adicionales en altura responden a la necesidad de espacio para la cabeza en la tercera fila de asientos.

En cuanto a otras medidas, tiene una distancia entre ejes de 2.815 mm, un radio de giro de 5,4 metros y un despeje al suelo de 214 mm. Respecto a su peso neto, se encuentra en un rango de entre 1.455 y 1.500 kg, mientras que el peso bruto alcanza los 2.090 kg. Su tanque de combustible es de 45 litros, equivalentes a 11,9 galones.

Diseño exterior

Tal como mencionamos anteriormente, el Destinator está basado en el Outlander Sport (X-Force) y esto se aprecia en varios elementos de su carrocería.

La parrilla frontal adopta el lenguaje de diseño Dynamic Shield, característico de los últimos modelos de Mitsubishi. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En la parte frontal, el vehículo incorpora el lenguaje de diseño Dynamic Shield de la marca. La parrilla frontal se integra con los parachoques y las luces mediante una disposición de elementos horizontales y verticales. Además, presenta un patrón en capas que combina una rejilla interior con una superficie acrílica transparente.

El perfil lateral muestra una carrocería con mayor altura libre al suelo y llantas de 18 pulgadas. Los guardabarros marcados y las protecciones en la parte inferior de la carrocería forman parte del diseño exterior. Los pilares oscurecidos y las superficies laterales buscan destacar el espacio destinado al habitáculo de tres filas.

La parte posterior incorpora el diseño denominado Hexaguard Horizon, inspirado en modelos históricos de Mitsubishi. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En la parte posterior, el diseño incorpora el concepto Hexaguard Horizon, con un adorno hexagonal inspirado en modelos históricos de la marca. El portón trasero presenta líneas definidas, mientras que las luces LED con diseño en forma de T se disponen de forma vertical para marcar la anchura del vehículo.

Diseño interior

El interior del modelo está configurado para siete pasajeros y utiliza una disposición de tres filas de asientos. El tablero presenta un diseño que se extiende hacia los paneles de las puertas para generar continuidad visual en el habitáculo. El espacio interior se distribuye para ofrecer mayor amplitud en todas las filas.

El sistema multimedia puede complementarse con un equipo de sonido desarrollado en colaboración con Yamaha. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En la primera fila, los asientos ofrecen espacio para la cabeza y un diseño que facilita la comunicación con los pasajeros de las filas posteriores. La segunda fila cuenta con espacio para cabeza y hombros, mientras que la tercera fila incluye mayor altura del asiento y espacio para las piernas. Además, el vehículo incorpora salidas de aire para los ocupantes de la tercera fila.

El Destinator fue presentado por Mitsubishi como un SUV familiar con enfoque en espacio interior y tecnología de asistencia a la conducción. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El interior cuenta con tres filas de asientos y un habitáculo diseñado para siete ocupantes. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El vehículo también incluye un techo panorámico que busca aumentar la sensación de apertura en el interior. Su funcionamiento puede controlarse desde el sistema multimedia del vehículo, que permite ajustar la apertura del vidrio y del parasol mediante controles digitales.

El habitáculo incorpora iluminación ambiental LED instalada en el tablero y en los paneles de las puertas delanteras y traseras. El sistema permite elegir entre 64 colores y diferentes modos de iluminación que pueden configurarse a través de la pantalla central.

En términos de funcionalidad, el interior incluye varios espacios de almacenamiento distribuidos en las tres filas. Entre ellos se encuentran portavasos en distintas zonas del habitáculo, mesas plegables en los respaldos de los asientos delanteros y bolsillos para dispositivos electrónicos. También se integran puertos USB tipo A y tipo C disponibles para los ocupantes de cada fila.

El tablero integra una pantalla central de 12,3 pulgadas y un panel de instrumentos digital de 8 pulgadas. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El panel de instrumentos incorpora una pantalla central de 12,3 pulgadas para el sistema multimedia y un cuadro de instrumentos digital de 8 pulgadas. El sistema permite acceder a funciones del vehículo, información de conducción y configuraciones del interior. Además, el modelo puede equipar un sistema de sonido desarrollado junto a Yamaha con ocho parlantes distribuidos en el habitáculo.

Motor y mecánica

Bajo el capó utiliza el mismo motor que equipa el Eclipse Cross: un 1,5 litros turbo de cuatro cilindros con 161 hp y 250 nm. Esto contrasta con el Outlander Sport, que utiliza un motor aspirado de 1,5 litros con 103 hp. En ese sentido, comparte plataforma, pero ofrece mayor potencia y torque.

Al haberse utilizado previamente en el Eclipse Cross, este motor MIVEC 4B40 ya tiene ocho años en el mercado mundial, por lo que Mitsubishi lo considera un elemento probado. Además del turbo, incluye un intercooler refrigerado por agua y un ciclo de alta expansión (ciclo Atkinson) para mejorar la eficiencia de combustible.

El modelo utiliza un motor turbo de 1,5 litros asociado a una transmisión continuamente variable (CVT). (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El modelo incorpora una transmisión continuamente variable (CVT), que ajusta la aceleración en función de la presión ejercida sobre el acelerador. Este sistema busca ofrecer una entrega de potencia progresiva tanto en ciudad como en carretera. En situaciones que requieren mayor respuesta, como adelantamientos o incorporaciones a vías rápidas, la transmisión permite una aceleración más directa.

El vehículo utiliza tracción delantera y un sistema de control integrado desarrollado por Mitsubishi Motors para mejorar el comportamiento dinámico. Este conjunto incluye el Control Activo de Guiñada (AYC), que regula la distribución de fuerza entre las ruedas delanteras izquierda y derecha durante las curvas. También integra control de tracción, gestión del motor y dirección asistida para mantener estabilidad en distintas condiciones de manejo.

El conductor puede seleccionar entre cinco modos de conducción que adaptan la respuesta del vehículo a diferentes superficies. El modo Mojado prioriza la estabilidad en carreteras con baja adherencia, mientras que el modo Asfalto está orientado a vías pavimentadas. El modo Normal se utiliza para la conducción cotidiana, mientras que Grava y Barro están pensados para caminos sin pavimentar o superficies irregulares.

En cuanto al chasis, el vehículo utiliza suspensión delantera tipo MacPherson y tiene un eje trasero con barra de torsión. La configuración fue ajustada tras pruebas realizadas en Japón e Indonesia para adaptarse a las condiciones de las carreteras del sudeste asiático. El sistema de dirección también fue calibrado para facilitar maniobras a baja velocidad, como giros cerrados y estacionamiento.

Seguridad y ADAS

El Destinator incorpora el paquete de asistencias a la conducción Mitsubishi Motors Safety Sensing. Entre sus funciones se encuentran el control de crucero adaptativo (ACC), que regula la velocidad y mantiene la distancia con el vehículo que circula adelante; el sistema de mitigación de colisión frontal (FCM); la alerta de punto ciego (BSW) y la alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA). También incluye luces altas automáticas (AHB), notificación de salida del vehículo precedente (LCDN) y un monitor de visión periférica múltiple.

En materia de seguridad pasiva, el vehículo cuenta con seis airbags SRS y una estructura de carrocería diseñada para gestionar la energía en caso de impacto y reducir la deformación del habitáculo durante una colisión.

El modelo también integra funciones de conectividad orientadas a la seguridad y a la gestión remota del vehículo. El sistema incluye asistencia mediante un centro de llamadas, que puede enviar alertas automáticas cuando se despliegan los airbags o permitir una llamada de emergencia con un solo botón en caso de accidente o avería.

A través de una aplicación para teléfonos inteligentes, los usuarios también pueden consultar información del vehículo, como el nivel de combustible y su ubicación, además de activar de forma remota el sistema de aire acondicionado.