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El Destinator es un SUV de siete pasajeros desarrollado inicialmente para el mercado del sudeste asiático y Latino. (Foto: Fernando Roca)
El Destinator es un SUV de siete pasajeros desarrollado inicialmente para el mercado del sudeste asiático y Latino. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

Mitsubishi fortalece su catálogo de vehículos con tres filas de asientos con la presentación del Destinator. El SUV de siete plazas llega con un motor turbo y con un claro enfoque familiar. Aquí te contamos más detalles de su lanzamiento en el Club Regatas.

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