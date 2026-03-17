Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cada vez que un conductor se prepara para un viaje largo, la rutina suele ser la misma: revisar el nivel de aceite, verificar la presión de las llantas, comprobar el estado de los frenos y asegurarse de que el tanque de combustible esté lleno. Sin embargo, hay un factor igual o incluso más determinante para la seguridad en la carretera que muchas veces pasa desapercibido: la salud del propio conductor.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.