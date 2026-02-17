Por Fernando Roca Canales

La transición hacia la movilidad eléctrica en el Perú avanza entre expectativas y cautela. Mientras el mercado suma nuevas alternativas electrificadas y las marcas ajustan sus estrategias, un aspecto menos visible pero crítico empieza a cobrar protagonismo. Nos referimos a la disponibilidad de técnicos especializados capaces de mantener y reparar esta nueva generación de vehículos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¿Qué tan útiles son las asistencias de seguridad ADAS?: China inaugura un centro para evaluar sus alcances y limitaciones
Automotriz

¿Qué tan útiles son las asistencias de seguridad ADAS?: China inaugura un centro para evaluar sus alcances y limitaciones

El reto de la formación de técnicos capacitados en la reparación de vehículos eléctricos en el Perú
Automotriz

El reto de la formación de técnicos capacitados en la reparación de vehículos eléctricos en el Perú

BYD firma acuerdo de patrocinio con el Manchester City y refuerza su presencia global
Automotriz

BYD firma acuerdo de patrocinio con el Manchester City y refuerza su presencia global

Ni Toyota ni Volvo: Mazda se convierte en la marca más segura del mundo según Consumer Reports
Automotriz

Ni Toyota ni Volvo: Mazda se convierte en la marca más segura del mundo según Consumer Reports