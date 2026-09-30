Gobierno de Chile anuncia patentes o placas de color verde para carros eléctricos o híbridos enchufables. (Foto: Gobierno de Chile)
Gobierno de Chile anuncia patentes o placas de color verde para carros eléctricos o híbridos enchufables. (Foto: Gobierno de Chile)
/ Gobierno de Chile
Por Redacción EC

Chile comenzó a implementar una nueva patente (placa) de color verde para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, una medida que busca facilitar la identificación de este tipo de unidades, especialmente frente a situaciones de emergencia. La normativa establece que las placas tendrán fondo verde, mientras que las letras, números, orla y símbolos conservarán el color negro.

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