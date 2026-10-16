La competencia automotriz entre China y Estados Unidos ya no se limita a quién fabrica más autos eléctricos o quién ofrece mayor autonomía. Ahora, dos de sus protagonistas exploran terrenos que parecen sacados de la ciencia ficción: vehículos capaces de flotar sobre el agua y deportivos que buscan despegar del suelo.

Desde China, BYD desarrolló el Yangwang U8, un todoterreno de lujo que puede mantenerse a flote durante un máximo aproximado de 30 minutos en determinadas condiciones de emergencia. Su carrocería sellada y sus sistemas de control permiten afrontar situaciones como inundaciones, aunque no está diseñado para reemplazar a una embarcación. La propuesta apunta a ofrecer una función adicional en condiciones extremas.

BYD mira al agua y Tesla apunta al cielo

En Estados Unidos, Elon Musk quiere llevar la innovación a otro nivel. Tesla presentó en Texas su esperado Roadster, un deportivo eléctrico que incorpora propulsores desarrollados con tecnología de SpaceX, la compañía aeroespacial del empresario.

Durante la demostración, el vehículo realizó maniobras que incluyeron elevaciones y giros en el aire. La marca también anunció una aceleración de 0 a 97 km/h en menos de un segundo y una velocidad máxima superior a los 370 km/h. Su producción está prevista para 2028, aunque todavía queda por comprobar si sus capacidades se trasladarán al modelo comercial.

La diferencia es importante: mientras BYD ya ha mostrado la capacidad de flotación del U8 como una función de emergencia, el Roadster de Tesla no ha demostrado que pueda volar de manera sostenida como una aeronave.

¿Quién lleva la delantera?

Ambas propuestas representan caminos distintos para superar los límites tradicionales del automóvil. BYD apuesta por una tecnología que puede tener utilidad práctica en inundaciones; Tesla, por un concepto que busca combinar el rendimiento de un superdeportivo con recursos de la industria aeroespacial.

Por ahora, no existe un ganador definitivo. China demuestra que un todoterreno puede enfrentarse al agua, mientras Estados Unidos explora cómo elevar un deportivo del suelo. La verdadera batalla será convertir estas innovaciones en vehículos seguros, funcionales y capaces de cumplir sus promesas fuera de una demostración.