Duelo de superpotencias en la industria automotriz. (Foto: Tesla/BYD)
Duelo de superpotencias en la industria automotriz. (Foto: Tesla/BYD)
/ Tesla/BYD
Por Redacción EC

La competencia automotriz entre China y Estados Unidos ya no se limita a quién fabrica más autos eléctricos o quién ofrece mayor autonomía. Ahora, dos de sus protagonistas exploran terrenos que parecen sacados de la ciencia ficción: vehículos capaces de flotar sobre el agua y deportivos que buscan despegar del suelo.

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