Una vez más, BYD ha demostrado por qué es la marca china líder en electromovilidad en el Perú. El pasado jueves presentó en el emblemático Museo Pedro de Osma de Barranco, rodeado de amigos, con música y bajo los reflectores de un verde esmeralda resplandeciente, el nuevo BYD TI7, el modelo SUV híbrido que dejó impresionados a los presentes.

Un vehículo que lo tiene todo

Ver la nueva BYD Ti7 se sintió como presenciar algo no antes visto.. Una muestra de la capacidad de innovación que tiene la marca china. Para empezar, lo primero que cautiva es su diseño: moderno, robusto, espacial. Evoca la imagen de una nave del futuro lista para cualquier viaje y destino al que quiera ir el conductor.

Bajo su carrocería premium, la BYD Ti7 está equipada con la avanzada tecnología súper híbrida enchufable Dual Mode Performance (DM-p), que le otorga la potencia de un deportivo y la eficiencia ideal para el uso diario.

Según detalló Daniel Yoshiwara, Gerente de Estrategia, Planeamiento y Producto de Motorysa Perú, su rendimiento eléctrico es superior. “Imagínate, para recorrer más o menos 115 kilómetros en modo 100% eléctrico, a tarifa doméstica te costaría casi 21 soles la recarga. Si uno piensa en la economía, sin sacrificar la comodidad y con un desempeño dinámico, es una muy buena alternativa”, aseguró.

Además de su autonomía combinada que supera los 1.000 kilómetros, la Ti7 incorpora un impresionante sistema de giro (U-turn) que bloquea una de las ruedas traseras para girar sobre su propio eje en espacios reducidos, mostrando que está lista para dominar cualquier ruta de nuestro país.

Equipada con la plataforma Dual Mode Performance y 10 modos de conducción, esta SUV premium supera los 1.000 kilómetros de autonomía, demostrando estar lista para dominar cualquier ruta del Perú.

Daniel Yoshiwara, Gerente de Estrategia, Planeamiento y Producto de Motorysa Perú

A esto se suman detalles de máximo confort como masajes en los asientos delanteros, ventilación y calefacción; asientos traseros reclinables eléctricamente; una pantalla de 15.6 pulgadas y un cooler central capaz de enfriar o calentar bebidas y alimentos.

“Es un vehículo completo, con un espíritu aventurero y familiar, mucha seguridad y la tecnología de eficiencia de los súper híbridos de BYD, volviéndolo una alternativa muy importante de analizar en el mercado”, destacó Juan Felipe Salgado, General Manager de BYD Motorysa Perú.

Además del impresionante vehículo, uno de los momentos que más captó la atención de los presentes fue la interacción en vivo con la inteligencia artificial de BYD. A través del comando “Hi, BYD”, los asistentes conocieron un atributo ya familiar para los usuarios de la marca: en la cabina, la IA detecta de dónde proviene la voz y ejecuta acciones como ajustar el aire acondicionado o bajar las ventanas de un asiento específico.

Construyendo el futuro

En sintonía con la visión del museo de conservar el legado mientras se mira hacia adelante, BYD demostró que su propuesta de electromovilidad busca construir el futuro. Tal como recordó el embajador Bruno Pinasco durante la gala, el nombre de la marca significa “Build Your Dreams” (Construye tus sueños), una invitación abierta a tomar la iniciativa y ser protagonistas del cambio hacia energías limpias y tecnologías de vanguardia.

Ya al cierre de la presentación, la propia inteligencia artificial de BYD reveló la gran sorpresa de la noche al anunciar el precio de la Ti7: US $46.990. Este valor, sumado a la disponibilidad de la SUV en seis colores, logró que el primer lote de preventa se agotara en solo tres días. Para BYD, este lanzamiento reafirma el crecimiento exponencial de la marca en el país, donde proyecta triplicar sus ventas respecto al año anterior y busca consolidarse como la mejor opción para quienes buscan dar el salto definitivo hacia la electromovilidad. Para vivir la experiencia de manejo, descubrir tu color favorito y conocer más sobre la nueva Ti7, visita tu concesionario BYD más cercano o ingresa a www.byd.com/pe.

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