Por Redacción EC

Las ventas de vehículos electrificados continúan creciendo en el Perú. Entre enero y septiembre de 2026 se comercializaron 13.285 unidades, un incremento de 83,1% frente al mismo periodo del año pasado, según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

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