Las ventas de vehículos electrificados continúan creciendo en el Perú. Entre enero y septiembre de 2026 se comercializaron 13.285 unidades, un incremento de 83,1% frente al mismo periodo del año pasado, según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Toyota encabezó el ranking con 3.471 unidades y una participación de 26,1%, seguida de Suzuki, que registró 3.248 vehículos y concentró el 24,4% del mercado. En el tercer lugar apareció BYD, con 804 unidades y una participación de 6,1%, tras crecer 205,7% frente a los primeros nueve meses de 2025.

Aunque Toyota y Suzuki mantienen una amplia ventaja en el ranking general, el avance de BYD resalta en un mercado donde conviven distintas tecnologías de electrificación.

BYD lidera en eléctricos puros e híbridos enchufables

El desempeño de la marca china destaca al revisar las ventas por tipo de tecnología. Entre enero y septiembre se registraron 792 vehículos eléctricos a batería (BEV), categoría en la que BYD ocupó el primer lugar con 231 unidades, equivalentes al 29,2% del total.

La marca también lideró entre los híbridos enchufables (PHEV), con 571 unidades y una participación de 36,9% de las 1.547 registradas en el periodo. Detrás quedaron Geely, con 254 unidades, y Changan, con 228.

Estos resultados sitúan a BYD como uno de los actores más destacados en las categorías de vehículos que pueden funcionar exclusivamente con energía eléctrica y de aquellos que combinan una batería recargable desde una fuente externa con un motor de combustión.

Toyota y Suzuki dominan otras tecnologías

El liderazgo general de Toyota está relacionado con su desempeño en los híbridos convencionales (HEV). La marca japonesa registró 3.443 unidades en esta categoría, equivalentes al 59,2% del total.

Suzuki, por su parte, encabezó las ventas de microhíbridos (MHEV), con 3.245 unidades y una participación de 63,3%.

La comparación evidencia que el ranking de vehículos electrificados reúne tecnologías diferentes: eléctricos puros, híbridos enchufables, híbridos convencionales y microhíbridos. Por ello, el liderazgo general de Toyota y Suzuki convive con la posición de BYD en los segmentos de eléctricos puros e híbridos enchufables.

En conjunto, las cifras de la AAP muestran un mercado en expansión, con marcas tradicionales que mantienen su fuerza en los sistemas híbridos y fabricantes como BYD que ganan presencia en las categorías enchufables.