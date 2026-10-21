La sede de Nvidia en Santa Clara, California. Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg.
La sede de Nvidia en Santa Clara, California. Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg.
/ David Paul Morris
Por Redacción EC

Cada vez son más los participantes que se unen al desafío de los carros autónomos en Europa. Nvidia anunció acuerdos con fabricantes de autos y empresas de movilidad para desarrollar tecnologías de conducción automatizada, apoyadas en su plataforma de computación Hyperion y herramientas de inteligencia artificial.

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