Cada vez son más los participantes que se unen al desafío de los carros autónomos en Europa. Nvidia anunció acuerdos con fabricantes de autos y empresas de movilidad para desarrollar tecnologías de conducción automatizada, apoyadas en su plataforma de computación Hyperion y herramientas de inteligencia artificial.

Entre las compañías involucradas figuran Volvo Cars, Mercedes-Benz y Volkswagen Vehículos Comerciales. También participa Bolt, la plataforma de movilidad que prepara un programa de robotaxis con vehículos de la marca estadounidense Lucid. Los proyectos apuntan a distintos niveles de automatización, desde sistemas avanzados de asistencia hasta unidades capaces de desplazarse sin intervención humana en determinadas condiciones.

Uno de los anuncios más llamativos corresponde a Bolt, que planea iniciar en Madrid la recopilación de datos de conducción en condiciones reales durante 2027, siempre que obtenga las autorizaciones regulatorias necesarias. La empresa busca desarrollar un servicio de robotaxis que pueda extenderse a otros mercados europeos. Su objetivo contempla una flota de al menos 25.000 vehículos Lucid preparados para conducción autónoma de nivel 4.

Este nivel de automatización permite que el vehículo asuma las tareas de conducción dentro de condiciones y áreas determinadas, sin requerir que el conductor esté permanentemente atento para intervenir. Sin embargo, su funcionamiento depende de las capacidades del sistema y de las condiciones autorizadas para operar.

Los carros autónomos quedaron atrapados en las calles de Atlanta. (Foto: CPG Click Petróleo e Gas) / CPG Click Petróleo e Gas

¿Qué marcas trabajan con Nvidia?

Volvo integrará la arquitectura de sensores y computación Hyperion, el sistema operativo Halos OS y el software Alpamayo Stack para desarrollar tecnologías de conducción automatizada. Mercedes-Benz, por su parte, amplió su colaboración con Nvidia para avanzar en sistemas de niveles 3 y 4.

Volkswagen Vehículos Comerciales presentó su plataforma autónoma ID. Buzz AD con tecnología Hyperion, mientras que la empresa de transporte de carga Einride trabaja en sistemas para camiones autónomos.

La plataforma Hyperion combina capacidad de procesamiento, sensores y herramientas de software para facilitar el desarrollo y la validación de estos vehículos. Nvidia también presentó nuevas herramientas destinadas a evaluar la seguridad de los sistemas mediante simulaciones y pruebas físicas.

Aunque estos acuerdos reflejan el avance de la inteligencia artificial en la industria automotriz, no significan que todos los modelos involucrados ya estén disponibles para el público como vehículos autónomos. La comercialización dependerá del desarrollo técnico, las pruebas de seguridad y las autorizaciones de cada mercado.

Por el momento, el reto no consiste únicamente en lograr que un auto se conduzca solo, sino en demostrar que puede hacerlo de manera segura y confiable en calles, carreteras y situaciones de tráfico reales.