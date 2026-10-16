Sin embargo, para cumplir con las normativas internacionales de rally y de la categoría TIN en Caminos del Inca, el vehículo debe utilizar un restrictor o brida de turbo. Según explicó Luis Alayza en entrevista, “El GR Yaris nuestro es un carro que lo empezamos a desarrollar en 2023. Tiene tracción en las cuatro ruedas, motor 1600, tres cilindros, turbo. Es el motor original del auto. Produce con el restrictor de turbo que usamos de 34 mm por reglamento, produce aproximadamente 260 caballos fuerza a la rueda, son como 300 caballos fuerza al motor”.

A diferencia del modelo comercial, que cuenta con una transmisión manual de seis velocidades iMT o la nueva automática GR-DAT, el prototipo de Alayza equipa una caja secuencial de seis marchas con bloqueaje en la caja y en la corona trasera.

Alayza detalló el funcionamiento electrónico de esta transmisión: “La mecánica secuencial lleva con la base de la palanca un sensor y la computadora lee que tú estás avanzando un cambio y te hace un corte de corriente pero de milisegundos para que no le sigas mandando torque a la caja y la caja no sufra. Entonces, te pasa como mantequilla”. Asimismo, explicó que en las reducciones la electrónica aplica un efecto de “punta y taco” para empatar las revoluciones sin castigar el sistema.

Electrónica, refrigeración y gestión térmica

El desafío geográfico de los Andes peruanos —con tramos a gran altitud, cambios bruscos de temperatura y pendientes pronunciadas— exige una gestión térmica óptima. Alayza señaló que el motor de tres cilindros tiende a elevar su temperatura en subidas exigentes, por lo que el equipo rediseñó el esquema de refrigeración instalando un radiador principal de mayor tamaño, un intercooler incrementado, radiador de aceite y radiador para la caja transfer.

En el apartado electrónico, la computadora de fábrica fue reemplazada en su totalidad por una centralita de programación libre de la marca australiana MoTeC, la cual gestiona los parámetros del motor, el corte de inyección al realizar los cambios secuenciales y el mapa de aceleración.