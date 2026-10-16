Tras disputarse la cuarta etapa de Caminos del Inca 2026, la competencia entra en su recta decisiva con una intensa lucha en las distintas categorías. André Martínez, piloto de VOLT, se quedó con la victoria en el tramo entre Andahuaylas y Cusco, luego de una jornada exigente que puso a prueba a las principales tripulaciones de la edición 54 del rally.

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Pese al triunfo de Martínez en la etapa, Eduardo Castro se mantiene al frente de la clasificación general acumulada y continúa como el principal referente de la carrera rumbo a las últimas jornadas. Sin embargo, la lucha no se limita a la tabla absoluta: las 13 categorías también tienen sus propios protagonistas, que buscan sostener sus posiciones y acercarse a la meta en una de las pruebas más exigentes del automovilismo peruano.

Con Cusco como punto de llegada de la cuarta etapa, los competidores se preparan para afrontar el siguiente desafío: la Etapa 5, que unirá Cusco y Puno. A continuación, repasamos quiénes lideran las 13 categorías de Caminos del Inca 2026 tras cuatro etapas disputadas, en una carrera que todavía tiene kilómetros decisivos por delante.