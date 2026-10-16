Annia Cilloniz \ Eugenio Arrieta (Toyota Corolla) - S1600
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Caminos del Inca 2026.
  • Annia Cilloniz \ Eugenio Arrieta (Toyota Corolla) - S1600
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    Annia Cilloniz \ Eugenio Arrieta (Toyota Corolla) - S1600

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    Annia Cilloniz \ Eugenio Arrieta (Toyota Corolla) - S1600

  • Luis Alayza \ Gabriel Lozada (Toyota Gr Yaris) - TIN
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    Luis Alayza \ Gabriel Lozada (Toyota Gr Yaris) - TIN

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    Luis Alayza \ Gabriel Lozada (Toyota Gr Yaris) - TIN

  • Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz (Ford Fiesta) - RC4
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    Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz (Ford Fiesta) - RC4

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    Eduardo Castro Yangali \ Juan Pedro Cilloniz (Ford Fiesta) - RC4

  • Bradley Salazar \ Josecarlo Espinoza (Can-Am Maverick Rx) - UTV
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    Bradley Salazar \ Josecarlo Espinoza (Can-Am Maverick Rx) - UTV

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    Bradley Salazar \ Josecarlo Espinoza (Can-Am Maverick Rx) - UTV

  • Santiago Aguayo \ Ricardo Rivera (Toyota Gt86) - S2000
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    Santiago Aguayo \ Ricardo Rivera (Toyota Gt86) - S2000

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    Santiago Aguayo \ Ricardo Rivera (Toyota Gt86) - S2000

  • Joel Chacon \ Kennedy Chacon (Honda Civic) - ST
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    Joel Chacon \ Kennedy Chacon (Honda Civic) - ST

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    Joel Chacon \ Kennedy Chacon (Honda Civic) - ST

  • Diego Malaga \ Oswaldo Carbone (Vw Amarok V6) - T1
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    Diego Malaga \ Oswaldo Carbone (Vw Amarok V6) - T1

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    Diego Malaga \ Oswaldo Carbone (Vw Amarok V6) - T1

  • Horacio Canepa \ Ricardo Figueroa (Renault Clio) - RC5
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    Horacio Canepa \ Ricardo Figueroa (Renault Clio) - RC5

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    Horacio Canepa \ Ricardo Figueroa (Renault Clio) - RC5

  • Jorge Martinez \ Jose Aros (Hyundai I20 N) - RC2
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    Jorge Martinez \ Jose Aros (Hyundai I20 N) - RC2

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    Jorge Martinez \ Jose Aros (Hyundai I20 N) - RC2

  • Isaura Huallpartupa \ Bernardino Huallpartupa (Suzuki Celerio) - PROM
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    Isaura Huallpartupa \ Bernardino Huallpartupa (Suzuki Celerio) - PROM

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    Isaura Huallpartupa \ Bernardino Huallpartupa (Suzuki Celerio) - PROM

  • Fabiola Medina \ Keiko Medina (JMC) - Camionetas
    11/13

    Fabiola Medina \ Keiko Medina (JMC) - Camionetas

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    Fabiola Medina \ Keiko Medina (JMC) - Camionetas

  • Miguel Alayza \ Jaime Zevallos (Subaru Forester) - TIL
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    Miguel Alayza \ Jaime Zevallos (Subaru Forester) - TIL

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    Miguel Alayza \ Jaime Zevallos (Subaru Forester) - TIL

  • Rodrigo Ccoyo \ Alvaro Chavez (Peugeot 208 R4) - RC4
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    Rodrigo Ccoyo \ Alvaro Chavez (Peugeot 208 R4) - RC4

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    Rodrigo Ccoyo \ Alvaro Chavez (Peugeot 208 R4) - RC4

Por Redacción EC

Tras disputarse la cuarta etapa de Caminos del Inca 2026, la competencia entra en su recta decisiva con una intensa lucha en las distintas categorías. André Martínez, piloto de VOLT, se quedó con la victoria en el tramo entre Andahuaylas y Cusco, luego de una jornada exigente que puso a prueba a las principales tripulaciones de la edición 54 del rally.

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