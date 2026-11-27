El Real Madrid renovó su flota de vehículos para la temporada 2026-2027. BMW España entregó los nuevos carros a los integrantes del primer equipo masculino y a su entrenador, José Mourinho, durante un acto realizado en el estadio Santiago Bernabéu. La colaboración entre el club y la marca alemana cumple así su quinta temporada.

La elección más repetida fue el BMW XM Label, un SUV híbrido enchufable que combina un motor V8 de gasolina con uno eléctrico y desarrolla una potencia conjunta de 748 CV. En total, 15 integrantes de la plantilla optaron por este modelo, que se convirtió en el protagonista de la entrega.

Entre ellos figuran Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Rodrygo, Brahim Díaz, Bernardo Silva, Arda Güler y Trent Alexander-Arnold.

¿Qué carros eligieron los jugadores del Real Madrid?

El reparto incluye una amplia variedad de modelos electrificados, desde SUV de altas prestaciones hasta vehículos completamente eléctricos. Kylian Mbappé volvió a elegir el BMW iX3 50 xDrive, que comparte con Yan Diomande y Thiago Pitarch. Este modelo, integrante de la nueva familia Neue Klasse, ofrece tracción integral y una autonomía de hasta 805 kilómetros.

Mourinho se llevó un BMW iX xDrive60. (Foto: BMW) / BMW

Vini Jr escogió el i7 60 xDrive sedán. (Foto: BMW) / BMW

Mbappé estará conduciendo el BMW iX3 50 xDrive. (Foto: BMW) / BMW

Bellingham y Trent manejarán el XM Label, como la mayoría del equipo. (Foto: BMW) / BMW

Por su parte, Vinícius Júnior, Endrick y Carlos Espí optaron por el BMW i7 60 xDrive Berlina, una propuesta eléctrica enfocada en el confort y que alcanza hasta 727 kilómetros de autonomía. Eduardo Camavinga y José Mourinho coincidieron en el BMW iX xDrive60, otro SUV eléctrico de la marca.

Federico Valverde fue quien se decantó por el modelo más compacto de la lista, el BMW iX2 xDrive30. Éder Militão y Andriy Lunin, en tanto, eligieron el BMW M5 Berlina.

Yan Diomande conducirá el BMW iX3 50 xDrive. (Foto: BMW) / BMW

Cucurella se llevó el X7 M60i xDrive. (Foto: BMW) / BMW

La lista completa de los carros entregados al Real Madrid

Jugador Modelo BMW Denzel Dumfries XM Label Raúl Asencio XM Label Álvaro Carreras XM Label Rodrygo XM Label Bernardo Silva XM Label Brahim Díaz XM Label Jude Bellingham XM Label Dean Huijsen XM Label Thibaut Courtois XM Label Ibrahima Konaté XM Label Trent Alexander-Arnold XM Label Aurélien Tchouaméni XM Label Arda Güler XM Label Ferland Mendy XM Label Antonio Rüdiger XM Label Marc Cucurella X7 M60i xDrive Éder Militão M5 Berlina Andriy Lunin M5 Berlina Yan Diomande iX3 50 xDrive Thiago Pitarch iX3 50 xDrive Kylian Mbappé iX3 50 xDrive Federico Valverde iX2 xDrive30 Eduardo Camavinga iX xDrive60 Vinícius Júnior i7 60 xDrive Berlina Carlos Espí i7 60 xDrive Berlina Endrick i7 60 xDrive Berlina José Mourinho iX xDrive60

El BMW iX3 50 xDrive, primer modelo de la Neue Klasse, se incorpora a las elecciones de la plantilla. (Foto: BMW) / BMW

Con esta entrega, BMW y el Real Madrid mantienen una alianza iniciada en 2022. La flota de esta temporada reúne opciones híbridas enchufables y eléctricas, con el XM Label como el favorito del vestuario y el iX3 como una de las principales alternativas de cero emisiones.