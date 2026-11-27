Lista completa de los BMW que se entregaron al Real Madrid: ¿qué modelos eligieron Mbappé, Vinicius, Bellingham y Mourinho?
BMW España entregó una nueva flota electrificada al primer equipo del Real Madrid y a su entrenador José Mourinho, en el quinto año de alianza entre ambas partes. El BMW XM Label fue el modelo más elegido, pero también hay SUV eléctricos, berlinas de lujo y un modelo M5
El Real Madrid renovó su flota de vehículos para la temporada 2026-2027. BMW España entregó los nuevos carros a los integrantes del primer equipo masculino y a su entrenador, José Mourinho, durante un acto realizado en el estadio Santiago Bernabéu. La colaboración entre el club y la marca alemana cumple así su quinta temporada.
El Real Madrid renovó su flota de vehículos para la temporada 2026-2027. BMW España entregó los nuevos carros a los integrantes del primer equipo masculino y a su entrenador, José Mourinho, durante un acto realizado en el estadio Santiago Bernabéu. La colaboración entre el club y la marca alemana cumple así su quinta temporada.
La elección más repetida fue el BMW XM Label, un SUV híbrido enchufable que combina un motor V8 de gasolina con uno eléctrico y desarrolla una potencia conjunta de 748 CV. En total, 15 integrantes de la plantilla optaron por este modelo, que se convirtió en el protagonista de la entrega.
Entre ellos figuran Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Rodrygo, Brahim Díaz, Bernardo Silva, Arda Güler y Trent Alexander-Arnold.
¿Qué carros eligieron los jugadores del Real Madrid?
El reparto incluye una amplia variedad de modelos electrificados, desde SUV de altas prestaciones hasta vehículos completamente eléctricos. Kylian Mbappé volvió a elegir el BMW iX3 50 xDrive, que comparte con Yan Diomande y Thiago Pitarch. Este modelo, integrante de la nueva familia Neue Klasse, ofrece tracción integral y una autonomía de hasta 805 kilómetros.
Por su parte, Vinícius Júnior, Endrick y Carlos Espí optaron por el BMW i7 60 xDrive Berlina, una propuesta eléctrica enfocada en el confort y que alcanza hasta 727 kilómetros de autonomía. Eduardo Camavinga y José Mourinho coincidieron en el BMW iX xDrive60, otro SUV eléctrico de la marca.
Federico Valverde fue quien se decantó por el modelo más compacto de la lista, el BMW iX2 xDrive30. Éder Militão y Andriy Lunin, en tanto, eligieron el BMW M5 Berlina.
La lista completa de los carros entregados al Real Madrid
Jugador
Modelo BMW
Denzel Dumfries
XM Label
Raúl Asencio
XM Label
Álvaro Carreras
XM Label
Rodrygo
XM Label
Bernardo Silva
XM Label
Brahim Díaz
XM Label
Jude Bellingham
XM Label
Dean Huijsen
XM Label
Thibaut Courtois
XM Label
Ibrahima Konaté
XM Label
Trent Alexander-Arnold
XM Label
Aurélien Tchouaméni
XM Label
Arda Güler
XM Label
Ferland Mendy
XM Label
Antonio Rüdiger
XM Label
Marc Cucurella
X7 M60i xDrive
Éder Militão
M5 Berlina
Andriy Lunin
M5 Berlina
Yan Diomande
iX3 50 xDrive
Thiago Pitarch
iX3 50 xDrive
Kylian Mbappé
iX3 50 xDrive
Federico Valverde
iX2 xDrive30
Eduardo Camavinga
iX xDrive60
Vinícius Júnior
i7 60 xDrive Berlina
Carlos Espí
i7 60 xDrive Berlina
Endrick
i7 60 xDrive Berlina
José Mourinho
iX xDrive60
Con esta entrega, BMW y el Real Madrid mantienen una alianza iniciada en 2022. La flota de esta temporada reúne opciones híbridas enchufables y eléctricas, con el XM Label como el favorito del vestuario y el iX3 como una de las principales alternativas de cero emisiones.