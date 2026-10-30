BMW marca un antes y un después en su historia con el lanzamiento del nuevo iX3, el primer vehículo de la era Neue Klasse, una generación que incorpora los desarrollos tecnológicos más importantes de la marca en digitalización, electrificación, sostenibilidad y conducción. Entre ellos, el Heart of Joy, un nuevo procesador hasta diez veces más veloz que los vehículos convencionales, con el que BMW promete “una conexión más natural entre el vehículo y el conductor, creando una experiencia de conducción más intuitiva”, de acuerdo con Alejandro Peña, gerente comercial de la marca.

Una renovación inspirada en los orígenes

La apuesta de la firma alemana es total: durante los próximos dos años, más de 40 modelos —entre nuevos y renovaciones— serán lanzados al mercado bajo este concepto. Lo ambicioso del proyecto llevó a la marca a bautizarlo como Neue Klasse —“clase nueva”, en alemán—, el mismo nombre de la generación con la que la automotriz marcó un punto de inflexión en su historia, con el lanzamiento en 1961 del BMW 1500. “Más de seis décadas después, retomamos el nombre de Neue Klasse para crear una nueva era de vehículos”, explica Peña.

El abanderado de esta revolución es el nuevo iX3, el buque insignia de la sexta generación de vehículos eléctricos en BMW y un modelo que busca transformar la experiencia de conducción sin perder la esencia deportiva que caracteriza a la marca. Su parrilla frontal, inspirada en los modelos de la década de los 60, destaca por cuatro faros LED que aportan dinamismo. El diseño exterior apela a líneas limpias, mientras que en el interior la propuesta es minimalista, con un habitáculo amplio y despejado.

Son 26 años consecutivos manteniendo el liderazgo en el segmento premium del Perú y buscamos trasladar ese liderazgo a cada categoría en la que participamos. Nuestro objetivo es continuar creciendo, evolucionando y fortaleciendo nuestra presencia en las nuevas generaciones de vehículos y tecnologías.

Rafael Prado Gerente, general de BMW Group Perú

Frente al volante, destaca el impactante BMW Panoramic Vision, una tecnología que despliega información a lo largo de la sección inferior del parabrisas, abarcando de un extremo a otro. En este display se destacan datos esenciales de conducción, además de hasta seis widgets personalizables. Este sistema se complementa con una pantalla central de 17.9 pulgadas y un sistema BMW 3D Head-Up Display que muestra datos relevantes en el campo visual del conductor. El resultado es una experiencia al volante más conectada, cómoda y segura.

Tras más de una década en el mercado de vehículos electrificados, BMW llega a Neue Klasse con un camino claro trazado en innovación y sostenibilidad. El iX3 refleja su propuesta de diseño para la circularidad, dando preferencia al uso de materiales secundarios y al aprovechamiento responsable de los recursos durante su fabricación.

Esta filosofía de BMW se traduce también en la autonomía: hasta 635 kilómetros en la versión 40 y 800 en la versión 50 xDrive. El tiempo de recarga se ve beneficiado gracias a potencias máximas de carga de 300 kW y 400 kW, de acuerdo con la versión elegida.

Con un mindset redefinido que refleja la esencia de Neue Klasse, el nuevo iX3 llega al mercado buscando reafirmar el liderazgo de BMW en el sector de lujo, mientras sienta las bases para un futuro que ya llegó y que tiene en los vehículos eléctricos a un jugador estratégico.

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