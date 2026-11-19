El renovado Hyundai Accent, comercializado en India bajo el nombre Verna, obtuvo la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas de choque de Bharat NCAP, el programa indio de evaluación de seguridad vehicular. El resultado se suma al que el sedán ya había conseguido en 2023 ante Global NCAP.

En esta nueva evaluación, el modelo alcanzó 28,22 puntos de un máximo de 32 en protección de ocupantes adultos, mientras que en protección de ocupantes infantiles obtuvo 44 puntos sobre 49 posibles. Las pruebas fueron realizadas sobre una unidad de aproximadamente 1.500 kg, equipada con motor turbo de 1,5 litros y transmisión automática de doble embrague de siete velocidades (DCT).

El organismo precisó que la calificación también es aplicable a las versiones con motor atmosférico de 1,5 litros y transmisiones manual y CVT, debido a que comparten la misma estructura y configuración de seguridad.

Entre los elementos de protección que equipa el sedán figuran seis airbags, control electrónico de estabilidad y recordatorios de cinturón de seguridad para todas las plazas. Sin embargo, Bharat NCAP no evaluó los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), debido a que estos no forman parte del equipamiento estándar en India.

El resultado vuelve a poner en discusión las diferencias de seguridad que pueden existir entre vehículos comercializados bajo un mismo nombre en distintos mercados. Aunque el Accent evaluado obtuvo cinco estrellas, la calificación no debe trasladarse automáticamente a todas sus versiones internacionales, pues el equipamiento y las especificaciones pueden variar según el país.

En Chile, por ejemplo, el modelo incorpora asistencias a la conducción en determinadas versiones, mientras que en otros mercados la dotación puede ser diferente.

Las pruebas de Bharat NCAP evalúan la protección de ocupantes adultos e infantiles bajo protocolos propios, por lo que sus resultados sirven como referencia para conocer el desempeño de la unidad examinada, no necesariamente de todas las configuraciones comercializadas globalmente.