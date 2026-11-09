Un auto que cae a un río, canal o zona inundada puede comenzar a hundirse en cuestión de segundos. Ante esta situación, actuar con rapidez es fundamental: los primeros momentos son decisivos para que los ocupantes puedan salir del vehículo.

Lo primero es mantener la calma y desabrocharse el cinturón de seguridad. Si hay más pasajeros, todos deben liberarse cuanto antes. En caso de viajar con niños, los adultos deben soltarse primero para ayudarlos a salir.

La siguiente acción es bajar las ventanas, preferentemente antes de que el agua alcance el sistema eléctrico. Si todavía es posible abrir una puerta, también puede utilizarse esa salida. Sin embargo, cuando el vehículo ya está parcialmente sumergido, la presión del agua puede impedir que se abra.

Si las ventanas eléctricas dejan de funcionar, se puede recurrir a un martillo de emergencia para romper uno de los vidrios laterales. El parabrisas no es una alternativa adecuada, debido a su mayor resistencia. Por ello, contar con una herramienta de este tipo dentro del vehículo puede facilitar una evacuación.

Una vez abierta la salida, los ocupantes deben abandonar el auto y dirigirse hacia la superficie. Si pierden la orientación bajo el agua, pueden seguir la dirección de las burbujas para identificar hacia dónde deben nadar.

La prioridad es salir del vehículo lo antes posible y no esperar a que se hunda por completo. Estas recomendaciones no reemplazan la prevención: ante una vía inundada, lo más seguro es no intentar atravesarla.