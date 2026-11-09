Pasos para salir de un carro que se está inundando. (Foto: difusión)
Pasos para salir de un carro que se está inundando. (Foto: difusión)
/ difusión
Por Redacción EC

Un auto que cae a un río, canal o zona inundada puede comenzar a hundirse en cuestión de segundos. Ante esta situación, actuar con rapidez es fundamental: los primeros momentos son decisivos para que los ocupantes puedan salir del vehículo.

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