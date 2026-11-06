Cuando una calle se inunda, algunos conductores optan por retroceder en lugar de avanzar de frente. La razón está relacionada con la ubicación de la toma de aire del motor y el desplazamiento del agua que produce el propio vehículo.

En muchos autos con motor delantero, la admisión de aire se encuentra cerca de la parrilla o en el compartimiento frontal. Al avanzar, las ruedas y la carrocería generan una ola que se desplaza hacia adelante y puede elevar el agua alrededor del capó.

Si el líquido alcanza la toma de aire, puede ingresar a los cilindros y provocar un hidrobloqueo: el agua, al ser prácticamente incompresible, impide el movimiento normal de los pistones y puede ocasionar daños graves en el motor.

Quienes defienden el retroceso sostienen que, al desplazarse marcha atrás, la ola se genera hacia la parte posterior y el frontal queda menos expuesto. Esta explicación aparece en publicaciones especializadas como Xataka México y EuroTaller. Sin embargo, su efectividad depende del diseño del vehículo, la ubicación de la admisión y las condiciones del agua.

¿Entonces es recomendable cruzar en reversa?

No necesariamente. Los manuales de Volkswagen y Ford advierten que no se debe dar marcha atrás mientras el vehículo está dentro del agua. Además, hacerlo limita la visibilidad, dificulta calcular la distancia y puede reducir el control del conductor ante un obstáculo o una corriente.

La recomendación más segura es evitar atravesar calles inundadas y buscar una ruta alternativa. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos advierte que unos 15 centímetros de agua en movimiento pueden hacer perder el control de un automóvil y que alrededor de 30 centímetros pueden arrastrar numerosos vehículos.

Si el motor se apaga dentro del agua, no se debe intentar encenderlo nuevamente: podría haber ingresado líquido a la admisión y agravar los daños mecánicos.