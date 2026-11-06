¿Cómo manejar bajo condiciones de inundación?. (Foto: UNDA)
¿Cómo manejar bajo condiciones de inundación?. (Foto: UNDA)
/ UNDA
Por Redacción EC

Cuando una calle se inunda, algunos conductores optan por retroceder en lugar de avanzar de frente. La razón está relacionada con la ubicación de la toma de aire del motor y el desplazamiento del agua que produce el propio vehículo.

TE PUEDE INTERESAR

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?