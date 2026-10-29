Durante el mes de octubre tuvimos la oportunidad de participar por primera vez del Salón del Automóvil de París, la feria de carros más antigua del mundo. Aprovechando nuestra esta estadía en el Viejo Continente, nos dirigimos hacia Birmingham, Inglaterra, para visitar el centro de investigación de Changan y probar algunos de sus modelos en las calles de la ciudad: sí, con el timón invertido y el tránsito por izquierda.

MIRA AQUÍ: General Motors apuesta por la conducción autónoma y tiene listo su asistente de IA conversacional

En este centro de investigación y desarrollo nos mostraron al detalle el BlueCore Ultra Hybrid, la tecnología central del recientemente estrenado en Francia Changan CS55 Plus, que se lanzará próximamente en los mercados latinoamericanos.

Luego de que la firma china nos explicara lo último de su innovación en motores y tecnología, nos dirigimos a probar algunos de sus vehículos dentro y fuera del centro I+D. Es decir, directo a la calle.

Cabe recordar que, antes de salir a la pista, los especialistas de Changan nos dieron algunas pautas antes de conducir en Reino Unido, ya que la mayoría de colegas invitados lo iba a hacer por primera vez.

Deepal S05 eléctrico con el que tuvimos el test drive. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

Manejar un vehículo con el volante a la derecha (o timón invertido) por primera vez requiere un período breve de adaptación, debido a que las referencias espaciales y la memoria muscular cambian. Sin embargo, la agenda no permitía contar con los períodos ideales para acostumbrarse si es que queríamos tener la experiencia de manejo en exteriores.

Lo primero que se debe hacer antes de conducir es regular los espejos laterales. El espejo izquierdo ahora es el “lejano” y será crucial para incorporarse al tráfico o cambiar de carril. El derecho, en cambio, ahora es fundamental para mantenerte en el carril y tener la seguridad de que no te vas a ir de cara contra el carro que viene en sentido contrario.

El momento de la verdad

Debo confesar que en enero de 2025 ya tuve una experiencia previa en el municipio de Croydon, a las afueras de Londres, aunque por un período muy corto: cerca de 15 minutos de viaje. Tomé el volante casi al final del trayecto mientras volvíamos de un partido de fútbol entre Fulham y Manchester United a bordo de una SUV alemana.

Por suerte, además de la pequeña distancia, el tráfico en esa zona del barrio de Coulsdon era casi inexistente. El tema del cambio de cálculo espacial sí es una cuestión a tomar en cuenta. No es fácil adecuarse y eso hace que el conductor se sienta tenso, lo cual es perjudicial para una correcta postura de manejo y evitar accidentes.

Sin embargo, ahora en Birmingham casi dos años después, la experiencia fue mucho más completa. Saliendo del centro de investigación entramos a la calle pura y dura. Ciertamente no era un tráfico como el de Lima, pero sí había regular cantidad de carros.

Debíamos recorrer algunos metros y hacer curvas dentro de las instalaciones de Changan, lo cual nos sirvió para “calibrarse”. Eso nos sirvió de práctica antes de entrar a la pista.

Fue una ruta de cerca de 40 minutos en la cual sentí que debía apoyarme fielmente al espejo derecho, cuidando que no esté fuera de la línea que divide los carriles. Sin embargo, fue complicado evitar pegarse a la izquierda, debido al instinto de supervivencia, sobre todo si hay autos que vienen hacia ti en el otro carril.

Darle la vuelta a los óvalos fue lo más difícil del recorrido por la inversa orientación del camino. Aunque, sinceramente, el orden de la ciudad facilita la tarea. Se ve que los conductores respetan la regla básica de darle prioridad a quien está en manejando por la circunferencia y te esperan.

Las máquinas

El primer auto que elegimos para esta experiencia de conducción fue el Deepal S05 eléctrico. Este SUV es un vehículo familiar, seguro y tecnológicamente destacado. También estuvieron disponible paras las pruebas los Deepal S07 y Avatr 07L.

El S05 destacaba por sus asistencias a la conducción, la comodidad y la suavidad del manejo. El Avatar 07L, en cambio, además de todo esto, gozaba de aceleración y respuesta top, con 968 hp.

El Avatar 07L que estaba destinado a la investiación. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

Cabre recalcar que el Avatar 07L en el que subimos no estaba totalmente terminado. Más bien, pertencía al grupo de vehículos que servía para las investigacion de Changan.

Inglaterra no es la única. Son 75 países en los que se se maneja con el volante del lado derecho. En su mayoría, por influencia británica.