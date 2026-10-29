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Resumen

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El Changan Deepal S05 por dentro durante el test drive en las calles de Birmingham. (Foto: Diego Barrio de Mendoza).
El Changan Deepal S05 por dentro durante el test drive en las calles de Birmingham. (Foto: Diego Barrio de Mendoza).
Por Diego Barrio de Mendoza

Durante el mes de octubre tuvimos la oportunidad de participar por primera vez del Salón del Automóvil de París, la feria de carros más antigua del mundo. Aprovechando nuestra esta estadía en el Viejo Continente, nos dirigimos hacia Birmingham, Inglaterra, para visitar el centro de investigación de Changan y probar algunos de sus modelos en las calles de la ciudad: sí, con el timón invertido y el tránsito por izquierda.

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