El mercado automotor peruano acaba de cruzar un punto de quiebre. Las marcas de origen chino han superado en participación de mercado a las japonesas, consolidando un cambio estructural en la industria. Según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) de las 25 firmas de autos más vendidas a febrero de 2026, las chinas acumulan el 33,7% del total de ventas, frente al 30,5% de las japonesas.

El dato no solo refleja un liderazgo colectivo, sino también el peso específico de ciertos jugadores. Dentro del bloque chino, Changan se posiciona como la marca más vendida con un 6,8% de participación entre 11 firmas presentes en el ranking. En contraste, las siete marcas japonesas suman su 30,5% impulsadas principalmente por Toyota, que lidera el mercado total con un sólido 18,9%.

Este nuevo equilibrio marca el fin de una era en la que las marcas japonesas dominaban con holgura el mercado local. Hoy, la competencia es más intensa y diversa, con fabricantes chinos que han logrado posicionarse gracias a una combinación de precio, tecnología y rapidez de adaptación.

“El crecimiento de las marcas chinas en Perú responde a una combinación de factores estructurales. Primero, una propuesta de valor muy competitiva, donde el cliente obtiene más tecnología, seguridad y diseño por el mismo precio o incluso menor”, explica Marco Reyes, Brand Manager de Changan Perú. Su diagnóstico resume uno de los pilares clave de este avance: ofrecer más por menos .

El resultado del impacto entre los dos vehículos Chery. (Foto:: Diego Barrio de Mendoza)

A esa formulación se suma un salto cualitativo en la industria. Los carros chinos ya no son copias de los estadounidenses o europeos, sino que han desarrollado cada ámbito del proceso.“Hoy hablamos de fabricantes globales con muy alta inversión en I+D, alianzas tecnológicas y plataformas propias”, agrega Reyes. Esto ha permitido que los vehículos chinos de hoy disten radicalmente de aquellos que llegaron al país hace más de una década, cuando la percepción de baja calidad era un obstáculo difícil de superar.

De hecho, ese cambio de percepción es otro de los factores determinantes. “El consumidor peruano es cada vez más informado y ha podido comprobar en la práctica que los productos cumplen e incluso superan expectativas”, señala el ejecutivo. En otras palabras, la decisión de compra ya no gira en torno al origen del vehículo, sino al valor real que ofrece.

Desde una mirada más amplia, Kike Pérez, especialista automotriz y ex piloto profesional, coincide en que el fenómeno tiene raíces profundas. “En principio creo que la mano de obra barata en China le da una ventaja competitiva, pero también han invertido como país en la industria del automóvil”, afirma. Esa combinación de costos y estrategia industrial ha permitido a China acelerar su desarrollo a un ritmo difícil de igualar.

El nuevo Changan CS55 Plus IDD es el primer vehículo electrificado de la firma china en el Perú. (Foto: Changan) / Changan

Pero no se trata solo de precios. Pérez destaca otro elemento clave: la integración vertical de la industria. “Ese crecimiento ha llevado a que ellos mismos sean sus propios proveedores y eso hace que el precio de un vehículo fabricado en China sea imbatible para la competencia”, explica. Esta eficiencia productiva ha obligado incluso a marcas tradicionales a fabricar en territorio chino para mantenerse competitivas.

El impacto de esta transformación ya se siente en las estrategias globales. “Las marcas japonesas se han visto obligadas a hacer joint ventures con fabricantes chinos y en muchos casos es por un tema de precios”, sostiene Pérez. Es una señal clara de que la competencia ya no se da en los mismos términos que hace una década.

En el Perú, el crecimiento de las marcas chinas también está estrechamente vinculado a la evolución del mercado hacia segmentos específicos. “Los SUV son el principal motor de crecimiento del mercado y de nuestra marca”, afirma Reyes. Este tipo de vehículos responde a una demanda local por mayor espacio, versatilidad y equipamiento, características que las marcas chinas han sabido capitalizar con rapidez.

La capacidad de leer el mercado es, de hecho, otro de los diferenciales clave. “Las marcas chinas han sabido entender mejor las necesidades del consumidor peruano, especialmente en segmentos como SUV y vehículos con mayor equipamiento”, añade Reyes. Esta cercanía con el cliente les ha permitido ajustar su oferta con una agilidad que contrasta con la rigidez de algunos fabricantes tradicionales.

Fábrica de autos en China. Photographer: Qilai Shen/Bloomberg / Qilai Shen

A nivel global, el liderazgo chino también se ha hecho evidente en la electrificación. “China lideró la electrificación y apostó todo en ese segmento, mientras otros mercados dudaban”, comenta Pérez. Aunque el especialista considera que los vehículos eléctricos aún forman parte de una transición, reconoce que esta apuesta temprana ha dado ventaja a los fabricantes chinos.

Reyes, por su parte, confirma que la electrificación es parte central de la estrategia. “La electrificación es un pilar estratégico de mediano y largo plazo, pero adaptado a la realidad local con soluciones accesibles”, señala. En ese sentido, tecnologías como los híbridos de rango extendido comienzan a posicionarse como alternativas viables en el mercado peruano.

Pese a este avance, el dominio chino aún enfrenta retos importantes. La construcción de marca y la confianza a largo plazo siguen siendo tareas pendientes. “Las marcas japonesas tienen décadas de presencia y una reputación consolidada en confiabilidad”, reconoce Reyes. Por ello, el desafío está en mantener consistencia en calidad, fortalecer la postventa y mejorar el valor de reventa.

Desde otro ángulo, Pérez advierte que el crecimiento no será infinito. “Creo que va a ser difícil que se lleven toda la participación, porque hay marcas japonesas con clientes muy fieles”, señala. Esta lealtad, construida durante años, podría convertirse en el principal freno para una expansión aún mayor.

El Toyota Corolla Cross híbrido es el carro más vendido en el Perú. (Foto: Fernando Roca)

Sin embargo, el experto también es claro en su proyección. “La distancia se está acortando porque ahora las empresas chinas están trayendo productos de última generación, mientras antes recibíamos versiones más antiguas”, explica. Este cambio ha nivelado el terreno de juego y ha elevado las expectativas del consumidor.

Otro elemento que explica el cambio es la transformación en el comportamiento de compra. “El peruano ya no necesariamente compra un auto para tenerlo 20 años, sino que lo renueva en cinco o siete años”, apunta Pérez. Este nuevo enfoque reduce la importancia de la durabilidad extrema y pone en valor otros atributos como tecnología, diseño y precio.

En ese contexto, las marcas chinas han sabido posicionarse con una propuesta alineada a las nuevas prioridades del consumidor. Equipamiento de serie, conectividad avanzada y diseño moderno se han convertido en argumentos de peso frente a rivales tradicionales que, en muchos casos, ofrecen estos elementos como opcionales.

El resultado es evidente: un mercado más competitivo, dinámico y diverso. “Hoy no solo compiten marcas tradicionales, sino también nuevos actores con propuestas agresivas en precio y equipamiento, lo que eleva el estándar de toda la industria”, concluye Reyes.

El crecimiento de las marcas chinas refleja un cambio en la participación de mercado y en la dinámica competitiva del sector automotor. En este nuevo escenario, las marcas japonesas continúan teniendo un rol relevante, aunque ahora comparten protagonismo con fabricantes de origen chino.

De cara a los próximos años, el mercado peruano se presenta con una oferta más amplia y competitiva, en la que factores como innovación, eficiencia y capacidad de adaptación serán determinantes. La evolución de estas variables marcará el rumbo de la industria y el posicionamiento de las distintas marcas.