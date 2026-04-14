Por Fernando Roca Canales

El mercado automotor peruano acaba de cruzar un punto de quiebre. Las marcas de origen chino han superado en participación de mercado a las japonesas, consolidando un cambio estructural en la industria. Según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) de las 25 firmas de autos más vendidas a febrero de 2026, las chinas acumulan el 33,7% del total de ventas, frente al 30,5% de las japonesas.

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